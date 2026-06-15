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El próximo 21 de junio se llevarán a cabo los comicios correspondientes a la segunda vuelta presidencial. No obstante, los colombianos que no se encuentran en el país ya tienen la oportunidad de ejercer su derecho al voto.

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La Registraduría Nacional informó que ya se abrieron las urnas en el exterior para los connacionales habilitados.

La jornada electoral inició en Auckland (Nueva Zelanda) en horas de la mañana. Posteriormente, también se pondrá en marcha en otras ciudades como Canberra y Sydney (Australia), Seúl (Corea del Sur), Beijing, Hong Kong y Shanghai (China).

(Vea también: De la Espriella se mantiene a la cabeza en intención de voto para la segunda vuelta, según encuesta del CNC)

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Votaciones para segunda vuelta en el exterior.

Los colombianos que están fuera también tendrán oportunidad de asistir a las urnas en Manila (Filipinas), Nueva Delhi (India), Jakarta (Indonesia), Tokyo (Japón), Kuala Lumpur (Malasia), Singapur, Hanoi (Vietnam), Bangkok (Tailandia) y Guangzhou (China).

De acuerdo con la Registraduría, en total, hay 67 países habilitados para que 1.441.661 connacionales puedan votar en estas elecciones presidenciales.

Los ciudadanos colombianos pueden ejercer su derecho al voto en los consulados entre el lunes 15 y el sábado 20 de junio. Para el domingo 21 de junio podrán votar en puestos adscritos.

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