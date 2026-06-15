Así como quedó en evidencia la conversación entre Abelardo de la Espriella y Álvaro Uribe antes de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, otra figura tomó protagonismo en vísperas de esa jornada.

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María Fernanda Cabal, senadora del Centro Democrático y que estuvo como precandidata para la Presidencia en ese mismo partido, dejó sobre la mesa un pronóstico sobre un eventual triunfo de Iván Cepeda.

“Un gobierno de Cepeda sería una tragedia”, aseguró en entrevista con Pulzo, a pocos días de las votaciones del domingo 21 de junio de 2026 para definir al próximo mandatario.

Cabal se refirió a Gustavo Petro, quien ha expresado su respaldo al aspirante del Pacto Histórico, por lo que en su cuestionamiento se refirió a la gestión de la actual administración.

“Nos gobernará el régimen, es lo que ha querido Petro apelar. cada vez que el Ejecutivo gobierna a punta de decretos es dictadura del ejecutivo”, aseguró en su evaluación del presidente colombiano.

De hecho, aseguró que el modelo propuesto por Cepeda para gobernar es el de una “ideología que está totalmente revaluada pero que además mata el espíritu”.

Esta no es la primera arremetida sobre el tema, pues Cabal se refirió a un eventual triunfo de Abelardo de la Espriella, sobre el que dijo que no importa si hay un estallido social en caso de vencer en las urnas.

Parece importante recordar que el representante de Firmes por la patria está arriba en las más recientes encuestas de cara a la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, a pesar de que hasta el momento no ha ocupado ningún cargo público.

Además, De la Espriella y Petro han tenido recientes confrontamientos pocos días antes de la jornada definitiva para los colombianos.

¿Cómo ha sido el apoyo de Gustavo Petro a Iván Cepeda?

El presidente colombiano Gustavo Petro respalda decididamente la aspiración de Iván Cepeda para consolidar la continuidad del proyecto político del Pacto Histórico. El jefe de Estado validó públicamente el triunfo del senador tras imponerse con claridad en las consultas internas frente a otras opciones de izquierda.

La máxima autoridad del poder ejecutivo reconoce en Cepeda al líder idóneo para defender las banderas de la transformación social. El mandatario utiliza activamente sus canales oficiales y discursos en las regiones para impulsar la agenda del oficialismo de cara a las urnas.

El apoyo gubernamental provoca intensos debates nacionales debido a las estrictas normativas que impiden la participación en política de los funcionarios públicos.

La oposición critica permanentemente las posturas del presidente al considerar que sus declaraciones buscan incidir directamente en la intención de voto ciudadana.

Por su parte, Cepeda intenta trazar una línea de independencia estratégica frente a las dinámicas tradicionales de la Casa de Nariño. El aspirante presidencial recalca constantemente que su campaña posee dinámicas propias y rechaza ser un clon ideológico del actual mandatario.

A pesar de los esfuerzos del senador por desmarcarse en ciertos aspectos formales, la sombra del actual gobierno define gran parte de su plataforma programática. Las propuestas centrales de Cepeda defienden conquistas del petrismo como la búsqueda de la paz total y la equidad social.

El respaldo unificado del sector progresista busca evitar el ascenso de sectores radicales de derecha en el decisivo balotaje presidencial. El actual presidente insiste en la necesidad de cuidar colectivamente los sufragios mediante la movilización de testigos electorales en todo el territorio colombiano.

La sinergia política entre ambos líderes de izquierda representa la base fundamental de la estrategia electoral del Pacto Histórico para retener el poder. El desenlace de los comicios determinará si la ciudadanía aprueba el modelo de Estado impulsado desde el inicio del periodo presidencial.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.