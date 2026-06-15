El expresidente Álvaro Uribe reveló que sostuvo una llamada telefónica con el candidato presidencial Abelardo de la Espriella en medio de la recta final de la campaña para la segunda vuelta presidencial, prevista para el 21 de junio.
Según explicó, el propósito de la conversación fue expresarle sus buenos deseos y respaldo político en un momento que calificó como decisivo para el futuro del país.
En nombre de mi familia llamé al Dr Abelardo para desearle, junto con el Dr Restrepo, todo lo mejor en estas horas cruciales para la libertad y el bienestar social de Colombia.
— Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) June 15, 2026Lee También
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Señaló que, en nombre de su familia, le deseó éxito al aspirante “en estas horas cruciales para la libertad y el bienestar social de Colombia”.
El apoyo de Uribe a De la Espriella se consolidó después de la primera vuelta presidencial, en la que fue derrotada la candidata del Centro Democrático, Paloma Valencia.
Desde entonces, el exmandatario anunció públicamente que respaldaría al candidato del movimiento Defensores de la Patria y pidió a sus seguidores votar por él.
En sus declaraciones, Uribe defendió propuestas relacionadas con la protección de la Constitución, las libertades económicas, un Estado austero y la cohesión social.
Además, lanzó críticas contra el proyecto político representado por Gustavo Petro e Iván Cepeda, asegurando que Colombia no debe avanzar hacia un modelo que comparó con el chavismo y reiterando su llamado a respaldar a De la Espriella en la segunda vuelta presidencial.
Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella
Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella:
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