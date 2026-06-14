Un día después de la sorpresa en el cierre de campaña de Iván Cepeda para las elecciones, hubo una respuesta por parte de su contrincante para la segunda vuelta de estas votaciones.

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Abelardo de la Espriella asombró desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) al compartir los detalles sobre su salud con un video y un mensaje en el que se sinceró.

“Conmigo, lo que se ve es lo que hay. En la campaña he mostrado mi vida entera al Pueblo colombiano. La vida de quien aspira a liderar a su pueblo deja de ser privada y le pertenece a los ciudadanos. Aquí encuentran mi historia clínica”, indicó.

Las imágenes mostraron al abogado en medio de la interacción con un especialista durante unas pruebas, además de que dejó un enlace en el que es posible encontrar un informe firmado por el médico internista Sergio Andrés Estarita Torres.

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El documento de cuatro páginas ofrece diferentes detalles previo a las elecciones presidenciales acerca de la condición del candidato de Firmes por la patria, previo a la jornada del domingo 21 de junio.

“Paciente masculino de 47 anos que asiste a consulta externa para valoración de control preventivo y revisión de resultados de laboratorio y electrocardiograma. Al interrogatorio se encuentra asintomático. Niega dolor torácico, disnea, palpitaciones, sincope, tos, fiebre, edema, síntomas gastrointestinales, urinarios o neurológicos. Refiere adecuado estado general y sin quejas al momento de la consulta”, indicó el informe desde la consulta subjetiva que se le hizo.

La decisión de De la Espriella no pasa desapercibido en medio de cuestionamientos sobre el estado de salud de Iván Cepeda, quien superó con éxito la lucha contra el cáncer hace varios meses.

Cabe remarcar que el aspirante por el Pacto Histórico ha sido tajante en aclarar que está en condiciones para asumir el reto electoral, aunque para este caso su rival puso un informe del tema.

Esta fue la publicación con el video en X:

Conmigo, lo que se ve es lo que hay. En la campaña he mostrado mi vida entera al Pueblo colombiano. La vida de quien aspira a liderar a su Pueblo deja de ser privada y le pertenece a los ciudadanos. Aquí encuentran mi historia clínica: https://t.co/DuZYwFOd5d (A.D.L.E) 🇨🇴🐅 pic.twitter.com/R8ItdCJuEv — Abelardo De La Espriella (@ABDELAESPRIELLA) June 14, 2026

¿Por qué la historia clínica es privada en Colombia?

El ordenamiento jurídico colombiano ampara la reserva legal de la historia clínica para proteger de manera integral el derecho constitucional a la intimidad de los ciudadanos. Las normas vigentes definen este documento médico como un archivo privado, obligatorio y sometido a estricta confidencialidad por parte del personal de salud.

La legislación nacional determina que la información consignada en estos registros pertenece exclusivamente al paciente, limitando el acceso de terceros no autorizados a datos sensibles. Los profesionales médicos y las instituciones hospitalarias custodian los expedientes bajo estrictos protocolos de seguridad física y tecnológica para evitar filtraciones.

Las entidades prestadoras de servicios de salud solo pueden revelar el contenido del historial médico ante una solicitud expresa y firmada por el titular del derecho. Las autoridades judiciales y los fiscales de la república también acceden a estos archivos confidenciales mediante órdenes legales específicas y debidamente motivadas.

El secreto profesional médico refuerza este marco de protección legal y garantiza la total confianza entre el especialista clínico y el ciudadano atendido en la consulta. Los pacientes comparten detalles íntimos sobre sus patologías, hábitos de vida y antecedentes familiares con la certeza absoluta de mantener su privacidad.

Las empresas comerciales, las compañías aseguradoras y los empleadores tienen prohibido exigir de forma obligatoria el acceso a estos folios médicos durante los procesos de contratación. El Ministerio de Salud y Protección Social sanciona económicamente a las organizaciones que vulneren la reserva legal de estos datos particulares.

La digitalización de los registros clínicos obliga a las clínicas a implementar sistemas avanzados de encriptación que impiden el hackeo o la modificación de las historias. El sistema de salud colombiano prioriza el respeto por la dignidad humana mediante el control riguroso de la información médica disponible.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: