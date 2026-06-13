Detrás de las polémicas por las elecciones presidenciales de Colombia, una situación que se presentó en uno de los eventos de cierre de campaña no quedó en segundo plano debido a un particular detalle.

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El encuentro en el que Iván Cepeda y su fórmula vicepresidencial, Aída Quincúe, acudieron para encontrarse con sus seguidores en la plaza cultural La Santamaría de Bogotá (ver mapa) tuvo un giro insólito.

El comienzo del Mundial de fútbol en Estados Unidos, México y Canadá encendió la pasión por ese deporte y buena parte de los adeptos del candidato del Pacto Histórico acudieron con la camiseta de la Selección Colombia, según el reporte de Caracol Radio.

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El tema llega como respuesta a una de las estrategias de Abelardo de la Espriella debido al uso de una prenda que, incluso, abrió paso a la controversia con la Federación Colombiana de Fútbol.

Lo cierto es que las personas se sacudieron del tema y se pusieron el uniforme que en su mayoría es amarillo y se ha convertido en un referente a nivel internacional de la representación nacional.

La jugada surge precisamente a una semana de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Colombia, en un periodo que después del domingo 14 de junio lleva a un receso obligatorio.

Cabe recordar que Cepeda cuestionó a De la Espriella por la camiseta del seleccionado, aunque ahora se presenta una modificación que resulta insólita después de esa controversia general.

El hecho en Bogotá no ha tenido ninguna clase de reacción por parte del aspirante de Firmes por la patria, que está en el cierre de su campaña en Buga, Valle del Cauca.

Es importante remarcar que las elecciones definen al presidente electo, en reemplazo de Gustavo Petro, se llevan a cabo el próximo domingo 21 de junio, en medio de una disputa que ha estado muy cercana entre los electores a nivel nacional.

¿Por qué frenan las campañas en Colombia antes de elecciones?

El ordenamiento jurídico colombiano establece un periodo de restricción estricto que suspende las actividades propagandísticas en los espacios públicos durante los días previos a las votaciones. Las autoridades electorales imponen este freno para garantizar que la ciudadanía disponga de un espacio de reflexión libre de presiones mediáticas.

La legislación vigente prohíbe de forma directa la realización de manifestaciones políticas, desfiles y cualquier tipo de publicidad electoral en vías urbanas durante la semana final. Los candidatos deben cerrar sus eventos en plazas públicas con una antelación de siete días calendario antes de la apertura de las urnas.

Los medios de comunicación masiva suspenden la difusión de encuestas, sondeos de opinión y cuñas comerciales de los partidos políticos para cumplir fielmente las directrices gubernamentales. Esta medida busca evitar la manipulación del electorado y asegurar condiciones de equidad competitiva para todas las fuerzas políticas inscritas.

Las alcaldías locales decretan el inicio de la ley seca y coordinan operativos especiales con la fuerza pública para mantener el orden institucional en las diferentes regiones. El marco normativo sanciona penal y económicamente a las agrupaciones políticas que vulneren estas prohibiciones antes y durante el transcurso de los comicios.

El Consejo Nacional Electoral supervisa el cumplimiento de estas restricciones mediante comisiones especiales de vigilancia distribuidas estratégicamente en los principales centros urbanos del país. Los ciudadanos pueden denunciar cualquier irregularidad publicitaria a través de las herramientas tecnológicas dispuestas por los organismos de control del Estado.

El cese de las campañas promocionales fomenta un ambiente de tranquilidad pública y facilita el despliegue logístico de la Registraduría en las zonas rurales. Los sufragantes asisten a los puestos de votación con mayor autonomía, consolidando la legitimidad del sistema democrático de la república de Colombia.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: