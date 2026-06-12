La intensa judicialización que ha caracterizado a la actual campaña presidencial sumó un nuevo y crucial capítulo en los altos tribunales. En las últimas horas, la Corte Suprema de Justicia tomó la palabra en este rifirrafe legal y emitió un pronunciamiento que le devuelve el oxígeno publicitario a la campaña del candidato Abelardo de la Espriella.

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Con esta determinación, el aspirante del movimiento ‘Defensores de la Patria’ recibió el aval definitivo para seguir utilizando la bandera de Colombia y su tradicional consigna de combate político en todas sus piezas de propaganda electoral.

El panorama jurídico de la contienda dio un giro radical luego de que la Sala de Casación Laboral del alto tribunal decidiera admitir una acción de tutela interpuesta por el propio de la Espriella.

El recurso judicial del candidato iba dirigido directamente contra una dura medida cautelar que había ordenado previamente el magistrado Rafael Albeiro Chavarro Poveda, integrante del Tribunal Superior de Bogotá, la cual mantenía bajo estricto veto el uso de los símbolos patrios por parte de dicha campaña.

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Con la admisión de esta tutela, la Corte Suprema deja sin piso —de manera provisional— la restricción del magistrado Chavarro, permitiéndole al abogado penalista usar los siguientes elementos de marca:

La bandera nacional: el pabellón tricolor podrá seguir siendo el fondo y eje visual de sus concentraciones públicas y comerciales de televisión.

El eslogan oficial: la frase “firmes por la patria”, que se había convertido en el grito de batalla de sus simpatizantes, queda completamente liberada para su libre difusión en vallas y redes sociales.

Este nuevo episodio ratifica que la carrera por la Casa de Nariño se está jugando tanto en las plazas públicas como en los despachos de los magistrados. Mientras los equipos jurídicos de las campañas rivales intentan frenar el avance de sus opositores mediante recursos legales, la Corte Suprema de Justicia entra como árbitro final para definir los límites de la publicidad de cara a las votaciones.

Por ahora, de la Espriella recupera sus herramientas clave de comunicación de cara a la recta final de la jornada electoral.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: