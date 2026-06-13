La última encuesta de Guarumo y EcoAnalítica publicada este sábado 13 de junio sobre la segunda vuelta presidencial en Colombia muestra un aumento en la intención de voto tanto para Abelardo de la Espriella como para Iván Cepeda, en comparación con la medición de mayo, cuando ya se proyectaba este escenario electoral.

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Según el estudio publicado por El TIempo, Abelardo de la Espriella sería el próximo presidente de Colombia al alcanzar el 52,6 % de intención de voto, mientras que Iván Cepeda registra un 44,8 %, consolidando una diferencia de más de siete puntos porcentuales en la recta final de la contienda.

De acuerdo con la medición, ambos candidatos crecieron frente al sondeo de mayo. Cepeda pasó del 40 % al 45 %, mientras que De la Espriella subió de 43,6 % a 52,6 %, un incremento de nueve puntos porcentuales que lo posiciona como el aspirante con mayor crecimiento en el periodo analizado.

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El estudio también muestra un cambio significativo en el comportamiento del electorado: el voto en blanco cayó del 16,4 % en mayo al 2,4 % en la medición actual, lo que evidencia una reducción del margen de indecisión y un escenario marcado por mayor definición entre las dos candidaturas.

¿Cómo les fue a fórmulas de Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda en encuesta?

En contraste con la medición previa, el aumento de De la Espriella también se refleja frente a los resultados de primera vuelta. El candidato y su fórmula, José Manuel Restrepo, registrarían un crecimiento del 9,2 %, mientras que Cepeda y su fórmula, la senadora Aída Quilcué, avanzarían un 4,7 % frente a su desempeño inicial.

El análisis de la firma encuestadora señala además que parte del crecimiento de Abelardo de la Espriella estaría asociado a la redistribución de apoyos de otros sectores políticos, incluyendo votantes de candidatos que no pasaron a la segunda vuelta o que no expresaron respaldo en el balotaje.

En ese contexto, el analista político y cofundador de Guarumo, Víctor Muñoz, explicó que el comportamiento del electorado podría estar influenciado por la concentración de apoyos hacia el candidato de la derecha, así como por la decisión de sectores políticos que optaron por no respaldar oficialmente a ninguna candidatura.

El estudio concluye que el escenario electoral se mantiene polarizado y con menor espacio para el voto en blanco, que pierde protagonismo en la recta final de la segunda vuelta presidencial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: