Una nueva encuesta de AtlasIntel para ese medio mostró un panorama favorable para Abelardo de la Espriella de cara a la segunda vuelta presidencial del próximo 21 de junio.

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(Vea también: Fajardo tomó primera decisión sobre su millón de votos: ¿Cepeda o De la Espriella?)

Según el sondeo, el abogado y candidato alcanza una intención de voto del 50,3 %, mientras que Iván Cepeda registra el 42,6 %. La diferencia entre ambos es de 7,7 puntos porcentuales.

El sondeo también encontró que el voto en blanco llega al 3,7 %, mientras que el porcentaje de ciudadanos que manifestó que no votará o anulará su voto alcanza el 0,5 %. Un 2,9 % dijo que aún no sabe por quién votará.

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La medición fue hecha entre el primero y el 2 de junio sobre una muestra de 2.030 personas y tiene un margen de error de dos puntos porcentuales.

Votantes de Paloma Valencia se inclinarían por De la Espriella

Uno de los hallazgos más llamativos del estudio tiene que ver con la redistribución de los votos obtenidos por los candidatos eliminados en primera vuelta.

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Entre quienes respaldaron a Paloma Valencia, el 76,4 % afirma que apoyaría a De la Espriella en la segunda vuelta. En contraste, apenas el 4,4 % migraría hacia Cepeda, mientras que el 12,9 % votaría en blanco.

La situación cambia entre quienes apoyaron a Sergio Fajardo. Allí, el 24,2 % se inclina por Cepeda y el 18,9 % por De la Espriella.

Sin embargo, el dato que más llama la atención es que el 43,6 % de los votantes de Fajardo afirma que optaría por el voto en blanco.

Bogotá y el Pacífico siguen con Cepeda; Caribe impulsa a De la Espriella

El estudio también muestra diferencias importantes por regiones. Cepeda mantiene ventaja en Bogotá, donde alcanza el 56,4 % frente al 36,1 % de De la Espriella.

El candidato progresista también lidera en la región Pacífica con el 52,4 %, mientras que su rival obtiene el 33,7 %.

Por el contrario, De la Espriella domina ampliamente en el Caribe, donde llega al 68,6 % frente al 27,9 % de Cepeda.

También lidera en la región Central con el 57,6 % y en Amazonía-Orinoquía con el 51,9 %.

Rechazo a Petro y Cepeda aparece como factor clave

Otro dato relevante del estudio es el nivel de rechazo de los principales actores políticos. Según AtlasIntel, el 56,6 % de los encuestados afirma rechazar la posibilidad de que Cepeda llegue a la Presidencia.

En el caso de De la Espriella, el indicador de rechazo es menor y se ubica en el 40,3 %.

La encuesta también evaluó la gestión del presidente Gustavo Petro. El 53,2 % manifestó desaprobar su Gobierno, mientras que el 42,7 % dijo aprobarlo.

Los resultados sugieren que, al menos en este primer pulso tras la primera vuelta, De la Espriella parte con ventaja en la disputa por la Casa de Nariño, aunque todavía quedan casi tres semanas de campaña.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: