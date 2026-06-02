La segunda vuelta presidencial entre Abelardo de la Espriella e Iván Cepeda seguramente volverá a llenar las calles de banderas, adhesivos y mensajes de apoyo en vehículos.

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Sin embargo, muchos conductores desconocen que esa práctica, frecuente durante las campañas políticas, puede terminar en una sanción económica por parte de las autoridades de tránsito.

La advertencia surge de una disposición contenida en el Código Nacional de Tránsito, que regula el uso de publicidad y adhesivos en los automotores que circulan por las vías del país.

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Qué dice la ley sobre propaganda política en los vehículos

La Ley 769 de 2002 establece diferentes infracciones relacionadas con la seguridad vial y las condiciones de circulación de los vehículos.

En el artículo 131, literal B11, se contempla una sanción para quienes conduzcan automotores con propaganda, publicidad o adhesivos que afecten la visibilidad.

La norma señala específicamente:

“Conducir un vehículo con propaganda, publicidad o adhesivos en sus vidrios que obstaculicen la visibilidad”.

Por esa razón, aunque no está prohibido expresar apoyo político, sí puede convertirse en una infracción cuando los elementos instalados interfieren con la capacidad del conductor para observar correctamente la vía.

De cuánto es la multa por llevar publicidad que afecte la visibilidad

La sanción contemplada para esta conducta corresponde a una infracción tipo B.

Actualmente, la multa asciende a aproximadamente 337.400 pesos, valor que puede ser impuesto por los agentes de tránsito cuando se verifique que los adhesivos o elementos publicitarios afectan la visibilidad del conductor.

La situación suele repetirse durante campañas electorales, cuando algunos ciudadanos instalan grandes calcomanías, afiches o mensajes de respaldo a sus candidatos en el vidrio trasero o en otras superficies acristaladas del vehículo.

Por ello, quienes quieran apoyar a De la Espriella, Cepeda o cualquier otra causa política deberán asegurarse de que la propaganda no obstaculice la visión desde el automóvil, evitando así una sanción económica en plena temporada electoral.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: