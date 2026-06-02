Andrés Restrepo, gerente de la Bolsa de Valores de Colombia, explicó que los mercados reaccionaron de manera positiva ante los anuncios económicos de Abelardo de la Espriella, debido a que los inversionistas consideran que sus propuestas ofrecen mayor estabilidad en materia fiscal y manejo de activos.

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Según Restrepo, la expectativa de unas cuentas fiscales más ordenadas hace que prestarle dinero a la Nación resulte más atractivo para los mercados, lo que provocó una disminución en las tasas y benefició a los tenedores de títulos de deuda.

El directivo también señaló que las posturas de los candidatos frente a las políticas económicas y a empresas estratégicas influyen directamente en la percepción de los inversionistas.

En particular, indicó que la posición de Cepeda sobre Ecopetrol genera preocupación respecto al valor potencial de la compañía, mientras que la visión de De la Espriella despierta expectativas de una mayor generación de valor para la empresa.

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Como consecuencia de esta percepción favorable, el precio de las acciones de Ecopetrol registró un incremento.

Para Restrepo, la reacción de los mercados refleja la confianza de los inversionistas en políticas orientadas hacia estabilidad económica, disciplina fiscal y fortalecimiento del sector empresarial.

Quién es y qué propone Abelardo de la Espriella

Este es el perfil de 'outsider' colombiano que obtuvo más de 10 millones de votos en la primera vuelta a la presidencia. Tiene una experiencia como abogado y nunca ha estado en un puesto de representación pública, pero ha logrado conectar con los colombianos como no lo han hecho muchos políticos de trayectoria. Esto es lo que que propone Abelardo de la Espriella: