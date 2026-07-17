Por: Mall y Retail

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Aunque ambas participan en categorías como hogar, juguetes, papelería, accesorios, belleza y productos de temporada, sus modelos responden a estrategias diferentes. Dollarcity construye su ventaja sobre el precio, la amplitud del surtido y la expansión territorial; Miniso apuesta por el diseño, las licencias, la innovación y la compra emocional.

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De acuerdo con el Mapa Nacional del Retail realizado por Mall & Retail, Dollarcity cerró 2025 con ingresos por $3,37 billones, un crecimiento de 17,6% frente al año anterior. Miniso, por su parte, alcanzó ventas por $375.360 millones, con un aumento de 12,6%. La operación de Dollarcity fue prácticamente nueve veces más grande y también creció a un ritmo superior.

Sin embargo, el liderazgo en ventas totales no cuenta toda la historia. Cuando se analiza la productividad de los espacios comerciales, Miniso muestra una ventaja significativa.

Dollarcity terminó 2025 con 415 tiendas en Colombia, con un área promedio estimada de 800 m² por establecimiento. Esto representa una superficie comercial aproximada de 332.000 m². Al distribuir sus ingresos anuales entre el número de tiendas, el área promedio y los doce meses del año, la cadena habría generado ventas cercanas a $846.000 por metro cuadrado al mes.

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Negocio de Dollarcity y Miniso en Colombia

Cada tienda de Dollarcity habría vendido, en promedio, aproximadamente $677 millones mensuales. Su productividad no depende de obtener el máximo ingreso por cada metro cuadrado, sino de movilizar grandes volúmenes a través de superficies amplias, una elevada rotación de inventarios y una red nacional de gran cobertura.

Miniso cerró 2025 con 100 tiendas de aproximadamente 216 m² cada una, para un área comercial estimada de 21.600 m². Con ingresos por $375.360 millones, su productividad habría alcanzado cerca de $1,45 millones por metro cuadrado al mes, mientras que cada punto de venta habría facturado alrededor de $313 millones mensuales.

Esto significa que, aunque Dollarcity vende más del doble por establecimiento, Miniso genera aproximadamente 71% más ingresos por cada metro cuadrado ocupado. Es una diferencia especialmente relevante para los centros comerciales, donde la capacidad de una marca para monetizar el área arrendable determina su posibilidad de asumir cánones más elevados y permanecer en ubicaciones de alto tráfico.

Miniso y Dollarcity: dos modelos para dos momentos de compra

Dollarcity se ha convertido en una especie de gran tienda de conveniencia para el hogar. Su propuesta combina productos funcionales, precios bajos y un surtido que abarca limpieza, cocina, decoración, papelería, celebraciones, mascotas, alimentos y artículos de uso cotidiano.

Su modelo requiere áreas amplias porque una parte importante de su promesa está en la variedad disponible. El consumidor entra buscando una solución específica, pero suele terminar agregando productos de bajo valor individual. La frecuencia, el volumen y la compra no planeada compensan los márgenes reducidos.

La escala de su red también fortalece su capacidad de negociación con proveedores, su eficiencia logística y el reconocimiento de la marca. Al cierre de 2025 tenía más de cuatro veces el número de tiendas de Miniso y ocupaba una superficie comercial más de 15 veces superior.

Miniso, en contraste, trabaja con tiendas compactas y una selección más curada de productos. Su ventaja no está en ofrecer todas las soluciones para el hogar, sino en convertir artículos cotidianos en objetos atractivos, coleccionables o susceptibles de convertirse en regalo.

Los peluches son la categoría más representativa de esta estrategia. Una tienda puede vender alrededor de 13.000 unidades al año, mientras algunos establecimientos alcanzan más de 23.000. El producto combina diseño, calidad percibida y conexión emocional, elementos que permiten elevar la venta por metro cuadrado.

La marca también utiliza propiedades intelectuales, personajes reconocidos y colecciones de rápida renovación para estimular la visita recurrente. El consumidor no siempre ingresa con una necesidad definida; muchas veces entra atraído por la novedad y termina comprando por impulso.

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Escala contra productividad

Desde la gestión competitiva, Dollarcity presenta una ventaja difícil de igualar en tamaño, cobertura e ingresos. En 2025 vendió cerca de nueve veces más que Miniso y registró un crecimiento cinco puntos porcentuales superior. Su red le permite llegar tanto a grandes ciudades como a municipios intermedios, ampliando el mercado potencial del formato.

Miniso, sin embargo, demuestra que una operación más pequeña puede extraer mayor valor de cada unidad de superficie. Sus ventas mensuales estimadas de $1,45 millones por metro cuadrado superan ampliamente los $846.000 de Dollarcity. Esa productividad hace que su formato resulte atractivo para centros comerciales con áreas disponibles más pequeñas y costos de ocupación elevados.

Para los malls, las dos marcas cumplen funciones distintas. Dollarcity puede actuar como una mini ancla que genera tráfico frecuente por precio, conveniencia y abastecimiento. Miniso aporta novedad, afinidad con públicos jóvenes, compras por impulso y una experiencia asociada con entretenimiento, diseño y cultura pop.

La siguiente etapa de la competencia

Las decisiones anunciadas para 2026 confirman que las dos compañías mantendrán rutas distintas. Dollarcity continúa acelerando aperturas y ya alcanzó 432 establecimientos en Colombia, luego de inaugurar cinco tiendas en Montelíbano, Pasto, San Juan del Cesar, Baranoa y Duitama. Su avance hacia las 500 ubicaciones confirma que el crecimiento territorial seguirá siendo el centro de su estrategia.

Miniso proyecta cerrar 2026 con 104 tiendas, renovar alrededor de diez establecimientos y evaluar la llegada de Miniso Land en 2027. Este nuevo formato buscaría profundizar la experiencia de marca, aumentar el tiempo de permanencia y convertir la tienda en un destino dentro del centro comercial.

La confrontación competitiva no se resolverá solamente por el número de locales. Dollarcity domina la escala, la cobertura y las ventas totales. Miniso lidera la productividad estimada por metro cuadrado y la construcción de valor emocional.

Una vende ahorro organizado y soluciones funcionales en grandes superficies. La otra convierte espacios compactos en vitrinas de diseño, licencias y entretenimiento. En esa diferencia está la fortaleza de ambas y la razón por la cual pueden seguir creciendo dentro del mismo mercado sin competir exactamente de la misma manera.

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