El Gobierno Nacional prepara un decreto que cambiaría las reglas para quienes arriendan viviendas a través de plataformas como Airbnb en Colombia. Según reveló el periodista Néstor Morales en Blu Radio, el borrador de la norma ya fue publicado para comentarios e incluye nuevas exigencias para este tipo de alojamientos, con el propósito de acercar sus condiciones a las que actualmente cumplen los hoteles.

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De acuerdo con la información conocida, el decreto exigiría a los propietarios de viviendas turísticas contar con certificados sanitarios, del cuerpo de bomberos y documentos relacionados con el uso del suelo, entre otros requisitos. Morales señaló que la intención del Gobierno es que quienes ofrecen hospedaje mediante estas plataformas compitan “en la misma cancha” que los establecimientos hoteleros tradicionales.

La propuesta ya generó el rechazo del sector de las viviendas turísticas. Según explicó Morales, la asociación que representa a estos alojamientos considera que la iniciativa supone un golpe para un modelo de turismo que ha crecido con fuerza en los últimos años.

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Esa postura coincide con la expresada por Asohost, cuyo presidente, Juan Camilo Vargas, advirtió que las nuevas obligaciones equiparan a las viviendas con la hotelería tradicional sin tener en cuenta que se trata de inmuebles de uso residencial en entrevista con Bussinescol.

Desde ese gremio también alertaron que las exigencias podrían terminar impulsando la informalidad. Aseguran que muchos anfitriones optarían por ofrecer sus propiedades a través de redes sociales o cadenas de WhatsApp para evitar los nuevos requisitos, mientras que las plataformas enfrentarían una compleja tarea de verificar permanentemente certificados y documentos de miles de propietarios.

Por su parte, el sector hotelero respaldó el proyecto. José Andrés Duarte, presidente de Cotelco, afirmó que el decreto no crea obligaciones nuevas, sino que busca verificar el cumplimiento de requisitos que ya contempla la legislación colombiana, como los certificados de bomberos, el uso del suelo y las condiciones de seguridad. Además, rechazó las críticas de quienes consideran que la medida favorece a las grandes cadenas hoteleras y recordó que la mayoría de hoteles del país son pequeños negocios familiares que ya cumplen con esas exigencias.

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