Uno de los grandes retos que tendrá que asumir el gobierno de Abelardo de la Espriella este mismo año tiene que ver con la economía del país y va más allá del hueco fiscal que, como varios analistas mencionan, dejará el gobierno de Gustavo Petro.

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Además de eso, el nuevo ejecutivo tendrá que poner en marcha una estrategia para mitigar el impacto que tiene la caída del dólar en las últimas semanas, una situación que preocupa a diferentes sectores.

De eso da cuenta el exministro de Hacienda y hoy presidente del Banco de Bogotá, Juan Carlos Echeverry, que ve con preocupación lo que ocurre actualmente con la tasa de cambio, que hoy está sobre los 3.200 pesos.

Según el economista, el control de dicha tasa de cambio será relevante para el gobierno de De la Espriella, entre otras cosas, porque si la tendencia se mantiene, se afectarán muchas personas.

“El futuro de Colombia, del campo del futuro, de la paz son esas exportaciones maravillosas en cuanto producto está viendo, y una tasa de cambio ya de 3200 es preocupante”, alerta el experto.

(Vea también: Se cayó el dólar y registra precio que emociona: el más bajo desde enero de 2020)

Sin embargo, también es positivo y dice que es un desafío “formidable” y recordó que a él, en su momento, le tocó una tasa de cambio de 1.800 pesos y fue uno de los dolores más grandes cuando hizo parte del gobierno.

TRM hoy en Colombia: cómo se ha portado el dólar en últimas semanas

La TRM de hoy en el país es de $3.233,91, uno de los valores más bajos y que se acercan a los registros de la época de la pandemia.

Luego de las elecciones presidenciales de junio pasado, la Tasa Representativa del Mercado (TRM) y la cotización del dólar se han convertido en el principal termómetro de la confianza económica del país. A medida que se acerca la fecha de posesión de De la Espriella, el próximo 7 de agosto, tanto ciudadanos como inversionistas internacionales siguen con lupa cada movimiento de la divisa estadounidense, que históricamente tiende a reaccionar con fuerza ante la incertidumbre política y los periodos de transición gubernamental.

En las semanas posteriores a los comicios de junio, el comportamiento de la divisa americana ha estado marcado por lo que los analistas denominan el “efecto expectativa”. El mercado financiero no solo asimila los resultados de las urnas, sino que evalúa con extrema atención los nombres que conformarán el próximo gabinete macroeconómico, especialmente el del nuevo ministro de Hacienda. La designación de un equipo técnico, con trayectoria respetable ante las agencias calificadoras de riesgo y comprometido con la estabilidad de las finanzas públicas, suele actuar como un bálsamo que fortalece al peso colombiano y presiona el dólar a la baja.

Por otro lado, la certidumbre regulatoria y el respeto a la Regla Fiscal se posicionan como las principales anclas de estabilidad para la moneda local en este periodo interino. Los discursos emitidos por el mandatario electo de cara a las mesas de empalme son determinantes: los mensajes de moderación, el respeto a la propiedad privada y la defensa de la independencia del Banco de la República calman las aguas del mercado cambiario. Por el contrario, cualquier asomo de reformas radicales sin consenso o dudas sobre el cumplimiento de las metas de endeudamiento del país suele provocar una salida preventiva de capitales, empujando la divisa al alza.

Es fundamental comprender que el precio del dólar en Colombia no depende exclusivamente de la coyuntura política local, sino también de poderosas fuerzas externas. En las últimas semanas, las decisiones de la Reserva Federal de los Estados Unidos (FED) sobre sus tasas de interés han jugado un papel crucial en la liquidez global del dólar; un panorama de tasas altas en EE. UU. tiende a fortalecer la moneda norteamericana frente a las divisas de economías emergentes como la nuestra.

A esto se suma la fluctuación de los precios internacionales del petróleo crudo de referencia Brent, nuestra principal fuente de divisas, que dicta en gran medida el flujo de dólares que ingresa al territorio nacional.

¿Cuánto va a ganar Abelardo de la Espriella como presidente?

Este es el salario que tendrán Abelardo de la Espriella y José Manuel Restrepo como presidente y vicepresidente de Colombia, respectivamente, luego de que fueran elegidos en las elecciones de este 21 de junio.