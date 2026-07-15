Por: VALORA ANALITIK

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La cotización del peso colombiano frente a la divisa estadounidense retomó su curso alcista este miércoles. El dólar en el mercado minorista formal retrocedió $35 frente al cierre del martes ($3.254), finalizando la sesión en un precio de $3.219.

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De este modo, la tasa de cambio colombiana desactiva el rebote técnico previo y encauza nuevamente su trayectoria hacia los mínimos más profundos registrados desde 2019.

La tasa de cambio cotizó con un marcado apetito por el peso desde su apertura en $3.246, precio que rápidamente se situó cerca del máximo intradía establecido en $3.260. La masiva entrada de flujos institucionales y de inversión arrastró al cruce cambiario hasta marcar un mínimo de $3.211,55, rozando soportes de gran relevancia histórica.

(Vea también: Se cayó el dólar y registra precio que emociona: el más bajo desde enero de 2020)

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Por su parte, la canasta global del billete verde mostró fragilidad, con el Índice DXY cayendo un 0,31 % para situarse en las 100,60 unidades.

Andrés Sánchez, asociado de divisas de Credicorp Capital, remarcó que las cifras de inflación dadas a conocer en Washington han terminado por debilitar la posición estructural del dólar. La caída mensual del 0,42 % en los precios del consumidor de ese país reforzó la tesis de un pronto relajamiento monetario por parte de la FED, reduciendo la rentabilidad teórica del dólar y estimulando el flujo de inversión transfronteriza a favor del carry trade en la región.

Por su parte, las mesas de dinero de Acciones & Valores explicaron que, tras la absorción natural de las operaciones y tomas de beneficios pendientes del festivo local del lunes, la tasa de cambio asimiló la fortaleza del peso, confirmando la solidez técnica de la moneda colombiana sobre sus fundamentales domésticos.

Brent defiende los US$84,60 ante la tensión naval en Ormuz

El mercado de materias primas energéticas experimentó leves variaciones y mantuvo elevadas valorizaciones, brindando un piso constante a la balanza cambiaria del país.

El barril de crudo Brent de referencia para Colombia cedió un marginal 0,08 % para ubicarse en US$84,66, mientras que el WTI bajó un 0,09 % cerrando en US$79,27.

Las cotizaciones se estabilizaron cerca de sus niveles máximos en un mes tras el estallido de hostilidades directas en Medio Oriente. Las fuerzas militares de EE. UU. ejecutaron ataques puntuales en la zona de exclusión naval, al tiempo que se reportó una reimposición temporal de bloqueos navales a embarcaciones iraníes en el Estrecho de Ormuz, inyectando un componente de incertidumbre logística a nivel global.

Economía colombiana a dos marchas

El desempeño del peso colombiano coincidió con la publicación de una serie de cifras internas clave que dibujan una economía con ritmos mixtos, pero con un fuerte repunte en la confianza.

Los reportes del DANE para mayo mostraron un repunte del 11,7 % interanual en las ventas reales del comercio minorista, impulsado significativamente por la adquisición de vehículos nuevos y tecnología de consumo. Esta fuerte expansión del comercio minorista contrasta con un sector manufacturero que sigue pidiendo pista, al anotar una contracción marginal del -0,4 % en su producción real (con 25 de sus 39 actividades en terreno negativo).

Fedesarrollo dio a conocer los resultados de su Encuesta de Opinión del Consumidor de junio, donde el Índice de Confianza del Consumidor se disparó hasta el 24,3 %.

Este balance implica un alza de 6,5 puntos porcentuales frente a mayo (17,8 %) y un impresionante salto de 22,1 puntos porcentuales respecto a junio de 2025 (2,2 %). El optimismo de los hogares refleja una marcada mejora en las expectativas de consumo futuro tras la configuración del nuevo escenario político.

Finalmente, la deuda pública colombiana cerró mercados con una valorización del 0,51 % en el promedio ponderado de todas las referencias de títulos de tesorería que integran el ETF de Global X, que se negocia en la Bolsa de Valores de Colombia.

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Esta información se toma del indicador de Global X (GXTESCOL), que replica el índice GBI-EM de J.P.Morgan para Colombia.

Por otra parte, los cierres de TES de deuda pública, de acuerdo con el sistema de negociación del Banco de la República, donde operan los grandes inversionistas de Colombia, registraron los siguientes movimientos:

Los TES de 2026 finalizaron en 5,454 % y la jornada anterior en 5,505 %.

Los TES de 2028 terminaron en 12,256 % desde los 12,330 % de la sesión previa.

Los TES de 2033 concluyeron en 11,830 %, cuando el día hábil anterior se habían ubicado en 11,910 %.

Los TES de 2050 finalizaron en 11,780 %; la jornada anterior en 11,922 %.

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