Mientras que una reconocida compañía en Colombia entró en liquidación, Cencosud dio un paso trascendental para consolidar su estructura de capital y asegurar un crecimiento sostenido en el largo plazo.

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La asamblea extraordinaria aprobó formalmente un nuevo plan estratégico enfocado en la readquisición de sus propios títulos valor en el mercado. Esta importante reunión corporativa se celebró el pasado 9 de julio de 2026, marcando una pauta decisiva dentro de la planeación financiera global de la corporación.

La iniciativa autoriza legalmente a la administración para readquirir un porcentaje máximo equivalente al 5 % de la totalidad de sus acciones suscritas y pagadas vigentes, según indicó el grupo, replicado por América Retail.

Los directivos explicaron que el objetivo principal consiste en optimizar la gestión del patrimonio social y provocar un retorno superior para todos sus inversionistas estables.

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La determinación de la asamblea se fundamenta rigurosamente en las disposiciones contenidas en los artículos 27 A al 27 C de la Ley N.º 18.046.

Dicha normativa rige el funcionamiento de las Sociedades Anónimas de Chile y establece los parámetros específicos para llevar a cabo procesos de readquisición de acciones.

Con este rotundo respaldo de los socios, la firma multinacional queda facultada para ejecutar las adquisiciones correspondientes durante un extenso periodo de cinco años.

La junta directiva asumirá la tarea de fijar las pautas precisas que gobernarán el proceso técnico de compra en las diferentes jornadas bursátiles autorizadas.

La medida busca estructurar una política corporativa robusta orientada al aumento del valor de la empresa, fundamentada en la eficiencia en el uso del capital.

Características principales del plan de Cencosud

La estructura operativa del programa de Cencosud incluye la posibilidad de comprar un máximo del 5 % de las acciones ordinarias suscritas por el grupo empresarial.

La vigencia de esta autorización administrativa se extenderá exactamente por cinco años, contados desde el momento de su ratificación oficial por la asamblea de socios.

El directorio de la compañía ejercerá la atribución de establecer los rangos de cotización mínimos y máximos para realizar estas transacciones comerciales en bolsa.

Este cuerpo directivo regulará los tiempos de ejecución, las metodologías de pago y los mecanismos de intermediación necesarios para asegurar el éxito del programa.

Las acciones adquiridas mediante este canal se mantendrán registradas bajo la modalidad de portafolio de inversión, respetando en su totalidad la legislación financiera aplicable.

Este conjunto de directrices operativas garantiza una flexibilidad administrativa indispensable para responder con rapidez a los constantes vaivenes de los mercados bursátiles actuales.

La readquisición de acciones constituye una práctica extendida y valorada entre las grandes empresas globales que cotizan en los diferentes mercados públicos de valores.

La adopción de este programa ofrece a la firma un instrumento adicional muy eficaz para administrar su liquidez de forma altamente técnica y estratégica.

Esta operación bursátil ayuda a mejorar los indicadores financieros clave y otorga herramientas efectivas para mitigar riesgos asociados a la volatilidad económica del entorno.

La estrategia de recompra permite a las corporaciones gestionar sus recursos excedentarios con criterios de oportunidad, sin alterar el desarrollo diario de sus negocios principales.

La compañía podrá ajustar su estructura patrimonial de manera eficiente, lo cual se traduce en un mejor balance entre deuda y capital propio disponible.

Confianza comercial en las perspectivas futuras de Cencosud

La luz verde a este mecanismo financiero de Cencosud transmite un mensaje de profunda estabilidad y certeza sobre las proyecciones comerciales de la organización para el futuro.

La decisión de readquirir títulos propios suele fundamentarse en una valoración interna muy favorable respecto del precio de cotización de la empresa en bolsa.

Cencosud argumentó que la aprobación se alinea directamente con una visión estratégica de largo aliento, enfocada en lograr un crecimiento empresarial sólido y duradero.

Esta iniciativa complementa otros esfuerzos operativos vigentes que buscan salvaguardar la solidez financiera de la multinacional y garantizar la sostenibilidad de sus proyectos comerciales.

La administración prudente de los flujos de efectivo se consolida como un pilar fundamental para mantener la competitividad de la marca en la región.

La asamblea general delegó tareas cruciales en el cuerpo directivo para asegurar que cada operación de compra responda a las necesidades reales del grupo.

El directorio debe evaluar las variaciones de precios bursátiles antes de autorizar cualquier transacción de adquisición de acciones ordinarias de la empresa.

Los administradores definirán el calendario específico para las compras y vigilarán rigurosamente que todas las transacciones cumplan de forma estricta con la ley vigente.

La delegación de funciones otorga al equipo de gestión la capacidad de suspender o acelerar el programa según las condiciones imperantes de la economía.

Esta metodología de administración profesional protege el patrimonio social y busca la maximización del beneficio para el conjunto de inversionistas que confían en ella.

La adquisición de acciones propias consiste en una transacción comercial donde una entidad jurídica compra un volumen determinado de los títulos que emitió previamente.

Las empresas de capital abierto recurren a este mecanismo para corregir posibles distorsiones en su valoración mercantil y optimizar los retornos a largo plazo.

El programa de Cencosud reafirma la solidez del grupo en Latinoamérica, garantizando operaciones transparentes alineadas con las mejores prácticas globales de gobierno corporativo.

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