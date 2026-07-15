La aplicación de la nueva reducción del horario de trabajadores en Colombia desembocó en múltiples reacciones, entre ellas, la de una de las figuras con mayor reconocimiento en el país.

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El expresidente Álvaro Uribe salió al paso desde su cuenta personal de X (antes conocida como Twitter) para exaltar su participación en una de las decisiones que se tomó desde hace varios años en el país.

“Desde hoy nuestra ley, jornada de trabajo de 42 horas. Gracias al Congreso que nos apoyó, al gobierno Duque que la sancionó”, indicó el antioqueño desde su espacio personal.

Lo cierto es que el exmandatario, por entonces congresista, también planteó cómo llegar a 40 horas semanales en la jornada laboral en Colombia, en medio de la ilusión alrededor del tema.

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“Con un sector privado recuperado y con aumento de productividad será posible llegar a 40 horas. Defendamos la democracia con Economía Fraterna”, sentenció en su publicación.

Colombia ejecuta una transformación estructural en sus dinámicas de contratación mediante la disminución progresiva del tiempo de servicio semanal obligatorio para la fuerza de trabajo nacional.

Este proceso normativo inició formalmente bajo el mandato de la Ley 2101 de 2021, la cual estableció un cronograma ordenado de reducción sin disminuir los salarios mensuales.

Antes de la reforma, el límite legal máximo en el territorio colombiano se ubicaba firmemente en 48 horas semanales de labor para los contratos de régimen común.

La primera variación de jornada laboral ocurrió a mediados de 2023, cuando el límite bajó a 47 horas semanales, aliviando levemente la carga horaria de millones de empleados activos.

Posteriormente, durante el mes de julio de 2024, el tope legal descendió a 46 horas semanales, consolidando así el avance del modelo de flexibilización laboral proyectado.

La flexibilización avanzó notablemente en julio de 2025 con un recorte mayor, reduciendo el límite máximo permitido por el marco normativo nacional hasta las 44 horas semanales.

Hoy, precisamente el 15 de julio de 2026, la jornada laboral máxima permitida en el país baja de manera definitiva a 42 horas semanales para el sector formal.

Este ajuste definitivo completa de forma exitosa el cronograma establecido, promoviendo mayor bienestar familiar, descanso efectivo y productividad sostenible dentro de las diversas organizaciones empresariales del país.

La disminución del tiempo de servicio laboral obligatorio se ejecuta garantizando que la remuneración salarial de los trabajadores permanezca totalmente intacta frente a las nuevas medidas del Gobierno nacional.

¿Qué pasa si una empresa no cumple con la reducción de jornada?

El incumplimiento de la reducción de la jornada laboral máxima en Colombia acarrea serias consecuencias legales y económicas para los empleadores que decidan evadir esta obligación legal vigente.

Las empresas que obliguen a su personal a trabajar más de las cuarenta y dos horas semanales establecidas incurren en una violación directa de las normas laborales nacionales.

Esta infracción faculta a los empleados para dar por terminado su contrato de trabajo de manera unilateral bajo la figura jurídica conocida comúnmente como despido indirecto.

En este escenario, la compañía infractora asume la obligación de pagar al trabajador una millonaria indemnización por despido sin justa causa, según lo estipulado en la legislación.

Adicionalmente, el empleador que exceda el límite semanal de horas sin el debido reconocimiento económico debe pagar ese tiempo restante bajo la modalidad estricta de horas extras.

El Ministerio del Trabajo ejerce funciones de inspección y vigilancia, y puede imponer sanciones monetarias muy severas a las organizaciones que ignoren la reducción horaria obligatoria.

Estas multas económicas pueden alcanzar sumas equivalentes a los 5.000 salarios mínimos mensuales legales vigentes, dependiendo de la gravedad de la falta y del tamaño empresarial.

El procesamiento de estas penalidades financieras se realiza mediante investigaciones administrativas que inician los inspectores laborales tras recibir las denuncias formales de los trabajadores afectados.

Las empresas deben ajustar sus reglamentos internos de trabajo para evitar reclamaciones jurídicas que afecten la estabilidad financiera de la organización y deterioren su reputación comercial.

Los empleadores deben recordar que la disminución de horas no autoriza, bajo ninguna circunstancia, la reducción del sueldo mensual ni de los beneficios prestacionales de su nómina.

La adecuada gestión del tiempo de servicio resulta indispensable para mantener la competitividad de las marcas en un mercado laboral que exige altos estándares de cumplimiento legal.

Así mismo, las organizaciones deben registrar detalladamente las horas laboradas para demostrar ante cualquier auditoría oficial el acatamiento estricto de las reformas sociales vigentes.

La adopción de estos esquemas previene sanciones administrativas costosas y garantiza la continuidad pacífica de las operaciones de producción en el territorio nacional.

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