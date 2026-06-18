Por: VALORA ANALITIK

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Los trabajadores con un contrato vigente con una empresa verán cambios sustanciales a cuenta de la nueva jornada laboral en Colombia, empezando por lo que pueda ser la distribución de los turnos dentro de una compañía.

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Más allá de otras modificaciones puntuales, las empresas deberán alistar cambios sobre, entre otros aspectos, qué personal va a estar atendiendo las necesidades productivas sin afectar el nuevo descanso de los empleados.

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La jornada laboral en Colombia llevará a que el máximo permitido pase a ser de 42 horas, reduciéndose desde las 44 horas que aplican, de momento, en el país.

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Uno de los puntos importantes es que las empresas deberán distribuir la semana laboral, los turnos de trabajo y las horas extra máximas permitidas, siempre garantizando, al menos, un día a la semana de descanso, que no deberá ser necesariamente el domingo.

¿Qué cambia con la nueva jornada laboral en Colombia?

Con esto, los turnos diarios tienen que fijarse según si la empresa tiene dos días de descanso o uno, que normalmente se toman los fines de semana. Si la semana laboral es de cinco o seis días, el máximo diario deberá ser de 9 horas.

Ahora, si se trabaja de lunes a viernes, el promedio es de 8,4 horas por día, pero si la semana laboral es de seis días, la jornada se entiende como una de 7 horas.

Cualquiera sea el caso, la ley establece que el tiempo total de permanencia de un trabajador con jornada laboral en Colombia no podrá exceder las 11 horas diarias “bajo ninguna circunstancia”.

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El cambio deberá aplicarse en el país, indica la ley, desde el próximo 15 de julio. Después de esa fecha no se tiene previsto ningún a la nueva jornada laboral en Colombia.

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