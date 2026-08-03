Así como Olímpica sorprendió con grandes cambios previstos en Colombia, otro poderoso del sector del ‘retail’ a nivel internacional y presente en el país dejó un registro que marca un hito dentro de esa organización.

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Parque Arauco S.A., dueño de Parque La Colina y más centros comerciales en el territorio colombiano, informó sus resultados financieros del período, destacando un margen EBITDA ajustado de 77,6 %, su mejor segundo trimestre en la historia.

Además, totalizó ingresos por 113 millones de dólares (104.178 millones de pesos), un alza de 17,9 % en comparación al mismo período del año anterior, impulsado principalmente por las operaciones de Perú y Colombia. Asimismo, a nivel de EBITDA obtuvo un robusto crecimiento de 15,8 %, totalizando 79 millones de dólares (74.717 millones de pesos)).

El mercado validó la estrategia de crecimiento regional de Parque Arauco a 2030 al cerrar de manera exitosa el aumento de capital, recaudando alrededor de 300 millones de dólares. En el mismo periodo, la compañía anunció el acuerdo de compra del Mall Paseo Quilín, robusteciendo su plan de inversiones, el cual alcanza actualmente 1.137 millones de dólares.

“Dentro de la ejecución de nuestro plan de crecimiento, destaca el inicio de la comercialización de la nueva torre de oficinas de Parque Arauco Kennedy en Chile -cuya inauguración se proyecta para principios de 2027-, lo que se suma a la comercialización de nuestros activos ‘multifamily’ en Perú y Colombia. Estas aperturas van concretando nuestro plan de inversiones, incluyendo otros usos inmobiliarios dentro de su alcance”, señaló Francisco Moyano.

A lo anterior se suman diversos proyectos anunciados recientemente, entre los que se destacan la ampliación del Mall Arauco Quilicura y Arauco Premium Outlet Coquimbo en Chile, la expansión de Parque La Colina en Colombia y la integración del primer activo de ‘multifamily’ en un centro comercial en Perú, proyectado en MegaPlaza Independencia, Lima.

Con el objetivo de seguir mejorando la experiencia de clientes en centros comerciales, Parque Arauco renovó su ecosistema digital, lanzando la nueva aplicación móvil de Parque Arauco Kennedy.

La App., que se expandirá progresivamente a otros activos y centros comerciales en la región, ofrece a los visitantes promociones exclusivas, mapas interactivos, acceso a eventos, así como también la posibilidad de suscribir el servicio ‘ticketless’, que brinda una experiencia más fluida en estacionamientos, con cobro automático y apertura de barreras al leer la patente del auto.

En materia de sostenibilidad, Parque Arauco reafirmó su liderazgo regional al ser incluida en los Índices Dow Jones Best-in-Class (DJBiC) Chile y MILA 2026. Este reconocimiento se basa en la obtención de su puntaje más alto en los últimos cinco años en la evaluación de S&P Global (77/100), posicionando a la compañía como una de las dos del sector inmobiliario en Latinoamérica en ser seleccionadas.

¿Quién es el dueño de Parque Arauco?

Parque Arauco S.A. es una sociedad anónima abierta cotizada en bolsa, por lo cual la propiedad de la empresa pertenece a un grupo diverso de accionistas e inversionistas institucionales.

Sin embargo, el control operativo e institucional de la compañía lo ejerce un pacto de actuación conjunta conformado por 14 sociedades que concentran el 27,4% de las acciones con derecho a voto.

Este grupo controlador empresarial está integrado principalmente por las familias empresariales chilenas Said, Eluchans y Sáenz, destacando históricamente la familia Said en la presidencia y liderazgo directivo.

Adicionalmente, la estructura accionaria de la importante firma inmobiliaria incluye la participación de fondos de pensiones locales, administradoras de fondos de inversión, inversionistas internacionales y pequeños accionistas en el mercado bursátil.

Las Sociedades Administradas de Fondos de Pensiones de Chile mantienen porcentajes significativos en la masa accionaria, aportando capital al desarrollo de los centros comerciales operados por la empresa.

La presencia de estas familias empresariales junto a los fondos de pensiones garantiza una gestión profesional en el desarrollo inmobiliario en Chile, Perú y Colombia.

El modelo corporativo de propiedad abierta permite constante financiamiento en la bolsa de valores para proyectos comerciales de gran escala regional.

De esta forma, la propiedad de los centros comerciales Parque Arauco combina el liderazgo estratégico familiar con el aporte institucional de diversos fondos financieros públicos y privados.

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