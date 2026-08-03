Durante el segundo semestre del año, muchos colombianos aprovechan para solicitar créditos con el fin de comprar vivienda, adquirir un vehículo, pagar estudios o impulsar un emprendimiento.

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Sin embargo, antes de asumir una nueva deuda, es fundamental analizar la situación financiera personal y comparar las diferentes alternativas disponibles.

Así lo recomienda Datacrédito Experian, que señala que una mejor preparación permite acceder a productos acordes con la capacidad de pago y reducir riesgos.

El Índice de Bienestar Financiero de la entidad muestra que Colombia obtuvo 59 puntos sobre 100, reflejando avances en la planificación financiera y en el cumplimiento de metas económicas.

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Además, cada vez más personas comparan opciones antes de solicitar un crédito y el 78,5 % de los hogares afirma tener hábitos de ahorro, aunque solo el 30 % logra generar excedentes al finalizar el mes.

Entre las principales recomendaciones están revisar la capacidad de pago, consultar el historial y puntaje crediticio, comparar tasas, plazos y costos, evitar solicitar varios créditos al mismo tiempo y leer cuidadosamente las condiciones antes de firmar.

También aconseja mantener un buen comportamiento de pago para fortalecer el historial financiero.

La entidad hizo un llamado a proteger la información personal durante el proceso, ya que una parte importante de los fraudes financieros corresponde a la suplantación de identidad y a créditos solicitados de manera fraudulenta.

Por ello, recomienda realizar los trámites únicamente por canales oficiales y nunca compartir claves, contraseñas o códigos de verificación.

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