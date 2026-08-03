Por: Mall y Retail

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Durante décadas, Grupo Éxito ha sido asociado principalmente con supermercados e hipermercados. Sin embargo, detrás de sus góndolas funciona uno de los negocios textiles de mayor escala del país. Lo que durante años fue una categoría dentro de sus almacenes entra ahora en una nueva etapa: convertir a Arkitect, Bronzini y People en marcas con mayor autonomía, capaces de competir por fuera de los hipermercados y luego llegar a mercados internacionales.

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El negocio textil está ligado al origen de la compañía.

Éxito nació en Medellín en 1949 alrededor de la venta de textiles y posteriormente consolidó su operación productiva alrededor de Didetexco. Hoy esa plataforma forma parte de Éxito Industrias S.A.S., NIT 900.744.408-9, controlada por Almacenes Éxito. Aunque esta sociedad industrial registró ingresos por $77.277 millones en 2025, esa cifra no representa el tamaño comercial del negocio de moda, pues las ventas finales al consumidor se contabilizan principalmente dentro de los canales de Grupo Éxito.

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La verdadera dimensión aparece al observar la categoría. Para 2025 la compañía proyectaba que su negocio textil superaría los $1,4 billones en ventas y estimaba que el 47% provendría de prendas de marca propia. Sobre esa base, Arkitect, Bronzini, People, Custer y Bluss representaban un potencial superior a $658.000 millones. Posteriormente, Grupo Éxito informó que el negocio Textil y Hogar cerró 2025 con ventas superiores a $1,6 billones, una cifra más amplia porque incorpora hogar, pero que confirma su magnitud.

La escala también se refleja en producción. En 2025 se compraron más de 21,6 millones de prendas y más de 19 millones fueron confeccionadas en Colombia. La compañía trabaja con más de 300 talleres aliados en siete departamentos, generando más de 12.000 empleos. Más del 94% de las prendas de Arkitect, Bronzini, People, Custer y Bluss comercializadas por el grupo son confeccionadas por manos colombianas.

Carlos Calleja, presidente ejecutivo de Grupo Éxito, ha definido este negocio como una “joya con enorme potencial” y considera que Arkitect, Bronzini y People están listas para “volar solas”. La estrategia consiste en mantenerlas dentro de los almacenes Éxito, pero llevarlas simultáneamente a nuevos espacios mediante tiendas independientes, formatos temporales y canales digitales propios. El siguiente paso será internacional: la compañía proyecta abrir un pop up de Arkitect en El Salvador durante la temporada navideña.

Arkitect es la punta de lanza. Con 32 años de trayectoria, dejó de ser exclusiva de los almacenes Éxito para comenzar a construir identidad comercial independiente. El primer laboratorio fue la boutique abierta en Los Molinos de Medellín, con Arkitect y Bronzini. A esta experiencia se sumó un pop up de Arkitect + Jorge Duque junto a Carulla Rosales en Bogotá y la compañía proyecta nuevas tiendas durante el segundo semestre de 2026.

La transformación también es digital. Grupo Éxito relanzó arkitect.com y abrió redes sociales propias para Arkitect y Bronzini. Calleja reconoció que el canal en línea había sido una debilidad, pero señaló que después de reconstruir la plataforma las ventas del primer día fueron diez veces superiores a las obtenidas anteriormente. El objetivo es construir una relación directa con el consumidor.

En Colombiamoda 2026, Grupo Éxito llegó con dos pasarelas: Arkitect junto a Jorge Duque y Bronzini con Isabel Henao. Las colecciones reunieron 160 referencias y movilizaron 16 proveedores y 27 talleres de confección, con impacto sobre más de 2.400 puestos de trabajo. El grupo busca elevar la percepción de sus marcas y acercarlas al retail especializado sin perder su atributo de accesibilidad.

La estrategía abre un escenario competitivo distinto.

Durante años, Arkitect, Bronzini y People tuvieron una ventaja: utilizar la infraestructura de Grupo Éxito para llegar a millones de consumidores sin construir una extensa red independiente de tiendas. Pero esa misma fortaleza limitaba su percepción como marcas autónomas. La nueva estrategia busca conservar la distribución dentro del hipermercado y sumar boutiques, tiendas temporales, comercio electrónico propio y presencia internacional.

Si el modelo funciona, Arkitect competirá más directamente con Studio F, Gef, Patprimo, Koaj, Tennis, H&M, Zara o Mango. Bronzini puede profundizar su posición frente a jugadores especializados en ropa interior, descanso y moda deportiva, mientras People tiene espacio para fortalecer su conexión con consumidores jóvenes. Grupo Éxito cuenta además con conocimiento del comprador, capacidad de abastecimiento y una extensa red productiva.

La referencia internacional no es casual. Calleja ha mencionado los casos de Zara y Mango, compañías que primero se consolidaron en sus mercados de origen y después conquistaron otros países. La ambición es demostrar que desde Colombia también puede construirse una marca de moda con alcance latinoamericano.

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Para Leopoldo Vargas Brand CEO de Mall & Retail, “Para Grupo Éxito, el desafío será convertir el reconocimiento obtenido dentro de sus almacenes en tráfico, recurrencia y rentabilidad para puntos de venta independientes. Si lo consigue, habrá puesto en valor uno de sus activos menos visibles: un negocio que supera los 21 millones de prendas al año, sostiene una amplia red nacional de confeccionistas y ahora busca consumidores más allá de las grandes superficies. El gigante textil llevaba décadas dentro de Grupo Éxito; la diferencia es que ahora se prepara para salir del hipermercado y competir con nombre propio”.

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