Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

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En los últimos meses, Ibagué ha sido testigo del surgimiento de nuevos establecimientos que promocionan productos "tipo Shein" o "tipo Temu", captando la atención de los consumidores locales. Es fundamental precisar que estos comercios no son tiendas oficiales de Shein ni de Temu; según lo reportado en el texto, se trata de iniciativas independientes que imitan el modelo de estas reconocidas plataformas asiáticas, basándose en la importación de productos, el cobro de precios bajos y una rotación de inventarios bastante ágil.

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Esta tendencia ha emergido a raíz de la evolución en los hábitos de consumo: cada vez más personas buscan alternativas económicas y de acceso inmediato para adquirir productos de moda, decoración, organización del hogar y tecnología. El objetivo es evitar los prolongados tiempos de envío y las demoras asociadas a las compras internacionales en línea.

El fenómeno es palpable en distintos sectores de la ciudad. Entre los casos más visibles está Shein Outlet, localizado en la carrera Quinta con calle 30, y una tienda similar en el sector de El Salado. De igual manera, en la calle 15 con carrera Segunda, los ciudadanos pueden encontrar una tienda inspirada en Temu. Estas tiendas han optado por nombres y estrategias de mercadeo que evocan las plataformas asiáticas, aunque operan sin vínculos oficiales con Shein ni Temu, compañías que, cabe señalar, no tienen presencia física oficial en Colombia.

Uno de los grandes atractivos que ofrecen estos negocios son sus precios. Sus vitrinas exhiben desde ropa y bolsos hasta maquillaje, juguetes y tecnología, siempre con valores competitivos frente a comercios tradicionales. Además, el cliente tiene la ventaja de verificar la calidad y las características de cada artículo antes de comprarlo y de llevárselo inmediatamente, evitando así los inconvenientes del comercio digital como retrasos o problemas logísticos.

Las redes sociales han jugado un papel clave para potenciar esta tendencia. Videos, recomendaciones y reseñas en plataformas como TikTok, Instagram y Facebook influyen especialmente entre los jóvenes, motivando la visita a estos negocios. Muchos comerciantes se apoyan en transmisiones en vivo y publicaciones diarias para atraer compradores y mantener una visibilidad constante.

En suma, la expansión de estas tiendas refleja un cambio profundo en el comercio de Ibagué. Los negocios buscan replicar la experiencia de las plataformas digitales, ofreciendo variedad, actualizaciones frecuentes y precios asequibles. Esto no solo supone una adaptación del comercio local a los nuevos hábitos de consumo, sino también una respuesta directa al dinamismo que exige el mercado impulsado por el auge del comercio electrónico y las redes sociales.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Son oficiales las tiendas Shein y Temu en Ibagué?

No, los comercios que han surgido en distintas zonas de Ibagué bajo conceptos “tipo Shein” o “tipo Temu” no son tiendas oficiales ni tienen relación directa con esas plataformas. Según el texto, se trata de locales independientes que utilizan nombres y estrategias similares, pero trabajan de manera autónoma y no representan a Shein ni a Temu, pues ambas compañías no cuentan actualmente con tiendas físicas oficiales en Colombia.

¿Por qué han ganado popularidad las tiendas tipo Shein y Temu en Ibagué?

El texto indica que la popularidad de estos establecimientos radica en ofrecer productos económicos y disponibilidad inmediata, lo que responde a consumidores que prefieren evitar los tiempos de espera de las compras internacionales. Además, la influencia de las redes sociales y la posibilidad de examinar el producto directamente han impulsado su crecimiento, especialmente entre jóvenes interesados en moda y novedades constantes.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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