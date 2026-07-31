Por: EL NUEVO DÍA IBAGUÉ

El Nuevo Día es un medio de comunicación que informa de forma objetiva, veraz y oportuna, los sucesos de actualidad en Ibagué, el Tolima, Colombia y el Mundo. Visitar sitio

En Ibagué, se puede observar una tendencia al surgimiento de establecimientos que promocionan artículos "tipo Shein" o "tipo Temu". Aunque en apariencia podrían asociarse con las conocidas plataformas de comercio electrónico asiáticas, en realidad estas tiendas no pertenecen ni a Shein ni a Temu, empresas que, según la información analizada, no cuentan con tiendas físicas oficiales en Colombia. Lo que ocurre es que comerciantes independientes han adoptado modelos de negocio similares a los de estas plataformas, es decir, basado en la importación de productos, precios bajos y renovación frecuente de la mercancía disponible.

Sigue a PULZO en Discover

Esta transformación responde a una evidente modificación en las pautas de consumo de los ibaguereños. Un número creciente de personas ahora da prioridad a la economía, la accesibilidad y la inmediatez, por encima de preferencias anteriores que implicaban esperar tiempos prolongados por envíos internacionales. Con este modelo, resulta posible adquirir prendas, organizadores para el hogar, dispositivos electrónicos o accesorios sin necesidad de aguardar semanas —los productos están disponibles de forma inmediata y con precios atractivos, según se observa en las vitrinas.

El fenómeno ha cobrado fuerza en distintos puntos de la ciudad. Por ejemplo, el Shein Outlet, ubicado en la carrera Quinta con calle 30, y un local similar de El Salado, son algunos de los ejemplos de estos negocios. Así mismo, una tienda inspirada en Temu funciona sobre la calle 15 con carrera Segunda. No obstante, es fundamental reiterar que son iniciativas locales e independientes, y simplemente reproducen una estrategia de mercadeo parecida a la de las populares aplicaciones asiáticas.

El auge de estos comercios no solo se explica por sus precios bajos o la posibilidad de compra inmediata, sino también porque el poder de las redes sociales ha sido determinante. Plataformas como TikTok, Instagram y Facebook se han convertido en vitrinas virtuales para difundir videos, reseñas, transmisiones en vivo y promociones que fortalecen el interés, sobre todo en un público joven. De acuerdo con la información analizada, muchos comerciantes actualizan a diario sus catálogos digitales, aprovechando la inmediatez y el contacto directo con posibles compradores.

Este modelo de negocio supone una adaptación del comercio tradicional local a las nuevas exigencias, ya que busca ofrecer experiencia, variedad y precios competitivos, elementos característicos de las plataformas digitales. Mientras continúe la demanda por productos de bajo costo y entrega inmediata, se proyecta que esta tendencia persista e incluso aumente, consolidando en Ibagué una dinámica comercial que acerca cada vez más el modelo internacional, pero con beneficios propios de la compra presencial.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Por qué las tiendas 'tipo Shein' o 'tipo Temu' en Ibagué no son consideradas tiendas oficiales?

Aunque algunas tiendas en Ibagué utilizan nombres o estrategias comerciales que evocan a Shein o Temu, estas no son reconocidas por dichas plataformas. Según la información, ni Shein ni Temu cuentan actualmente con tiendas físicas oficiales en Colombia; los locales que emplean estos conceptos son iniciativas independientes, manejadas por comerciantes locales.

¿Cuáles son las ventajas para los consumidores al comprar en tiendas 'tipo Shein' o 'tipo Temu' en Ibagué?

Los principales beneficios para quienes visitan estos comercios son los precios bajos, la variedad de productos disponibles y la posibilidad de compra inmediata. A diferencia de las compras internacionales, la persona puede revisar la calidad del artículo, verificar tamaños y llevárselo de inmediato, lo que responde a nuevas demandas de inmediatez y economía.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de economía hoy aquí.