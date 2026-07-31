Por: El Espectador

El Espectador es el periódico más antiguo del país, fundado el 22 de marzo de 1887 y, bajo la dirección de Fidel Cano, es considerado uno de los periódicos más serios y profesionales por su independencia, credibilidad y objetividad. Visitar sitio

La pantalla del cine Kinepolis, ubicada a las afueras de Bruselas, se ha convertido en las últimas semanas en un auténtico imán para cinéfilos de todas partes del mundo. Se trata de una imponente estructura de más de 500 metros cuadrados, con la altura equivalente a un edificio de seis pisos y una resolución de 18K. Esto le permite ofrecer “La Odisea” de Christopher Nolan en el formato en que el cineasta estadounidense lo imaginó: celuloide de 70 milímetros y en tecnología IMAX. Según lo descrito, este tipo de proyección supone una experiencia visual única, gracias a sus fotogramas gigantes y su capacidad para brindar una nitidez y riqueza de color inigualables. Nolan ha defendido con determinación la realización de películas como “Oppenheimer” o “Interstellar” en formato analógico IMAX, reivindicando la esencia más genuina, mágica y envolvente del cine en sala grande.

Sigue a PULZO en Discover

Sin embargo, tal calidad solo está disponible en un reducido grupo de 41 salas a nivel mundial. Estas se concentran principalmente en Estados Unidos (25) y Canadá (9), y hay una única sala en Bélgica, situada lejos del centro de Bruselas. Desde hace dos semanas, este lugar ha vivido un auge notable, con cuatro funciones diarias completamente llenas por la afluencia de público local e internacional. Visitantes de países tan diversos como Alemania, Guatemala, Dubái, Rumanía, Italia, Francia y Dinamarca llegan expresamente para contemplar la cinta. La experiencia implica ver la película en una sola bobina de película en celulosa de 640 kilómetros de largo, con cada rollo cuidadosamente recolocado por dos operarios tras cada función. Petrus, un espectador chileno radicado en Dubái, expresó a su salida que, pese a haber conocido otras IMAX en diferentes países, el impacto de esta sala es incomparable gracias a su tamaño y calidad de imagen.

De acuerdo con Stijn Vanspauwen, encargado de marketing del cine, en 25 años de carrera no había visto una demanda semejante, más aún en la era donde las plataformas de streaming predominan en los hogares. Señaló que la pantalla IMAX del Kinepolis supera por mucho la calidad de televisores domésticos de 2K o 4K, alcanzando cuatro veces esa definición con sus 18K. La viralidad de la noticia en redes sociales disparó el interés: una publicación en Instagram alcanzó un millón de visualizaciones y llevó a que se ampliara la venta de entradas más allá de Bélgica a mercados como Italia, Francia y España. Con localidades agotadas hasta finales de agosto y 70.000 entradas vendidas según la gestora del cine, la sala planea extender la proyección de “La Odisea” hasta fines de septiembre y estudia abrirse a otros títulos que puedan beneficiarse de su monumental pantalla.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

¿Dónde ver ‘La Odisea’ de Christopher Nolan en formato IMAX de 70 mm?

De acuerdo con la información proporcionada, solo hay 41 salas en todo el mundo que proyectan “La Odisea” en celuloide de 70 milímetros y formato IMAX. Estas salas están ubicadas principalmente en Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Australia, República Checa, Francia y Bruselas. En concreto, la sala Kinepolis de Bruselas se ha destacado por su tamaño y por ser uno de los destinos preferidos de aficionados internacionales.

¿Cuál es la diferencia entre una pantalla IMAX de 18K y una televisión convencional?

Según Stijn Vanspauwen, responsable de marketing del Kinepolis, la principal diferencia es la resolución y el tamaño. Una televisión convencional suele ofrecer resolución de 2K o 4K, mientras que la pantalla IMAX del cine de Bruselas alcanza los 18K, lo que significa una nitidez y una calidad de imagen cuatro veces mayor, además de una experiencia mucho más inmersiva por el tamaño monumental de la pantalla.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Pulzo.com se escribe con Z

Lee todas las noticias de entretenimiento hoy aquí.