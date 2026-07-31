La periodista y presentadora de Noticias Caracol Luisa Fernández decidió responder públicamente a los constantes comentarios que recibe en redes sociales sobre su voz, su apariencia y la forma en la que se viste. A través de un video publicado en su cuenta de TikTok, la comunicadora explicó que, aunque ese tipo de mensajes no la hieren profundamente, tampoco le son indiferentes y aprovechó para hacer una reflexión sobre los prejuicios que todavía existen en pleno 2026.

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Fernández comenzó agradeciendo a quienes suelen enviarle mensajes de apoyo, pero dejó claro que el verdadero motivo de su publicación era hablar de las críticas que lee con frecuencia.

La periodista contó que recientemente, antes de asistir a un congreso económico, incluso llegó a preguntarse si el público la escucharía con una “voz de hombre”, una reflexión que la hizo pensar en la vigencia de ciertos estereotipos.

“¿Qué es eso? En pleno siglo XXI, en pleno 2026, cuando el debate debería estar concentrado en otras cosas, todavía la gente de verdad se concentra en los gustos de alguien, en la forma de vestir“, afirmó.

Fernández también habló sobre el llamado “humor pesado” relacionado con temas como el machismo, el racismo o la discriminación. Explicó que ese tipo de bromas puede tener un contexto específico para resignificar procesos históricos, pero cuestionó que todavía existan personas que crean que la ropa o la voz determinan la identidad de alguien.

“¿Usted sí cree que si yo me visto con camisa y pantalón soy un hombre y no tengo el derecho de que me llamen mujer? Porque además me siento como una mujer y soy una mujer”, manifestó.

Durante el video insistió en que existen asuntos mucho más importantes que deberían ocupar la conversación pública. Mencionó, por ejemplo, la desnutrición infantil en algunas regiones del país, las guerras, la mutilación genital femenina, la falta de derechos para millones de personas y la soledad que viven muchos adultos mayores.

“¿Ustedes creen que eso es un debate para pleno 2026? Yo no lo considero”, señaló, antes de cuestionar que muchas personas prefieran opinar sobre la vida privada de otros en lugar de discutir problemas sociales de fondo.

En la parte final del video, la presentadora reiteró que hace mucho tiempo dejó atrás las etiquetas tradicionales sobre lo masculino y lo femenino, aclarando que esa decisión no tiene relación con su orientación afectiva, sino con la forma en la que elige expresarse.

“Como una mujer que hace mucho tiempo entendió que para expresarme, para vestir y para sentir borré por completo las categorías masculino y femenino, les digo: hay cosas más importantes que debatir”, afirmó.

Finalmente, Fernández aseguró que sabe que los comentarios continuarán porque las redes sociales son un espacio abierto, pero pidió que, por encima de las diferencias, prevalezca el respeto. “No les estoy pidiendo que sean buenas vibras todo el tiempo… pero hay algo que sí deberíamos tener en común, y es ser buenas personas”, concluyó.

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