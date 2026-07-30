Por: El Espectador

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La película La invitación (The Invite, 2026), dirigida por Olivia Wilde —reconocida previamente por su trabajo en la serie Dr. House y filmes como Tron: Legacy— ofrece una mirada incisiva al universo de las relaciones de pareja contemporáneas. Según lo informado en El Espectador, este nuevo proyecto de Wilde marca su tercera incursión como directora, tras ‘Booksmart’ y ‘No te preocupes, cariño’ (Don’t Worry Darling). Basada en la obra teatral “Los vecinos de arriba” de Cesc Gay, cuya primera adaptación al cine fue ‘Sentimental’ (2020), la película traslada la intensidad del teatro a un lenguaje cinematográfico elaborado y reflexivo.

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El relato arranca con una aparente inocente invitación a los vecinos, gestando una velada tensa y reveladora donde emergen emociones reprimidas y aspectos íntimos hasta entonces ocultos. En este contexto, Wilde logra diseccionar los vínculos sentimentales dentro de los límites de un departamento, retratando la monotonía y el desgaste emocional de una pareja en crisis. Joe (interpretado por Seth Rogen) encarna la rutina y el desencanto laboral junto a Angela (interpretada por la propia Wilde), quien muestra desinterés por su pareja, acentuando la distancia entre ambos y deteniendo la vida conjunta en una mera presencia física.

El guion, escrito por Rashida Jones y Will McCormack, toma el tema del matrimonio y el deseo para proponer una reflexión sobre la fragilidad de los pactos afectivos. De acuerdo con la reseña en El Espectador, la película expone cómo el deseo rompe la monotonía pero, al mismo tiempo, desafía las convenciones sociales sobre la vida en pareja. Es así como la propuesta de intercambio de parejas, encarnada por los personajes Piña (Penélope Cruz) y Hawk (Edward Norton), actúa como catalizador; un espejo donde las frustraciones y verdades ocultas son puestas frente a frente, obligando a los protagonistas a enfrentar lo evitado por mucho tiempo.

Wilde utiliza un lenguaje visual estilizado, evitando el naturalismo y apostando por una escenografía donde lo doméstico genera encierro. Los espacios cerrados, los planos que enmarcan la incomodidad de los personajes, y los diálogos cargados de humor ácido, mantienen la atención y la tensión. El estilo recuerda el ritmo teatral y refuerza, en apenas 1 hora y 47 minutos de metraje, la sensación de inmediatez e incomodidad comentada en El Espectador. Así, La invitación se convierte en un ensayo sobre el desgaste del deseo y las grietas de la convivencia, confirmando a Wilde como una directora capaz de articular humor, crítica y emoción.

¿De qué trata la película ‘La invitación’ de Olivia Wilde?

‘La invitación’ explora la vida de una pareja que afronta la monotonía y la distancia emocional, detonada por una simple invitación a sus vecinos. La reunión desata confesiones y situaciones inesperadas que obligan a los protagonistas a enfrentar emociones reprimidas y poner a prueba los límites de su convivencia, según El Espectador.

¿En qué se basa la película ‘La invitación’ y quiénes participan en ella?

La cinta dirigida por Olivia Wilde se basa en la obra de teatro “Los vecinos de arriba” de Cesc Gay, ya llevada al cine como ‘Sentimental’. Seth Rogen y Olivia Wilde interpretan a la pareja central, acompañados por Penélope Cruz y Edward Norton, quienes encarnan a los vecinos que despiertan nuevas tensiones y cuestionamientos sobre el deseo y la vida en pareja.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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