Por: El Espectador

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La cultura y la creatividad se han consolidado como pilares estratégicos en el desarrollo económico colombiano, según lo revelan los más recientes resultados de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa 2025, elaborada por el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (DANE). Este informe indica que la participación de las actividades culturales en la economía nacional tuvo un crecimiento significativo, alcanzando un valor agregado de COP 47,8 billones, lo que equivale al 2,89 % del total económico del país. Esta cifra supera ligeramente el porcentaje reportado en 2024, que fue de 2,86 %, reflejando un avance sostenido del sector.

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El estudio del DANE resalta que el empleo generado por la economía cultural y creativa superó los 820.000 puestos de trabajo. Destaca además una tendencia positiva en la consolidación de empleos a tiempo completo y en la mejora de las condiciones de estabilidad laboral, lo cual favorece tanto a los trabajadores como a las unidades económicas del rubro cultural. Esta dinámica se atribuye al fortalecimiento y profesionalización del sector en los últimos años.

El Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, que recibió para el actual gobierno un presupuesto histórico de COP 4,72 billones, señaló que las actividades relacionadas con las Artes y el Patrimonio han impulsado de manera especial este crecimiento. Según la entidad, el valor agregado de este grupo específico aumentó en un 4,3 % frente a lo registrado el año anterior, gracias, en gran medida, a la importancia que han tomado el turismo cultural y la educación cultural y creativa en Colombia.

La cartera cultural informó que COP 642.000 millones se destinaron a la vinculación de 5.241 formadores en 822 municipios, así como a la dotación de instrumentos musicales y herramientas educativas. Además, la inversión en convocatorias artísticas y culturales ascendió a COP 719.000 millones, incrementando las oportunidades para artistas y gestores culturales. No obstante, en 2024, el ministerio fue cuestionado por la comunidad artística debido a su manejo del Portafolio de Estímulos, lo que refleja la existencia de retos en la gestión de estos recursos.

En un comunicado, el ministerio subrayó que los resultados de la Cuenta Satélite confirman que la cultura no solo fortifica valores como la identidad y la cohesión social, sino que también es un motor clave de crecimiento económico, generación de empleo y desarrollo sostenible para el país.

¿Cuánto aporta la economía cultural y creativa al PIB de Colombia?

Según datos de la Cuenta Satélite de Economía Cultural y Creativa 2025, preparados por el DANE, el aporte de este sector al valor agregado nacional alcanzó los COP 47,8 billones, lo que corresponde al 2,89 % de la economía colombiana, consolidando su papel estratégico en el crecimiento económico nacional.

¿Qué áreas dentro de la cultura impulsaron el crecimiento económico en Colombia?

De acuerdo con el Ministerio de las Culturas, las Artes y los Saberes, las actividades de Artes y Patrimonio fueron las principales responsables del incremento, con un aumento del 4,3 % en su valor agregado frente a 2024, siendo protagonistas el turismo cultural y la educación cultural y creativa.

Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

* Este artículo fue curado con apoyo de inteligencia artificial.

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