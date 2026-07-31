Más de seis meses después de la muerte del cantante de música popular conocido como ‘El Aventurero’, su familia aseguró que continúa enfrentando situaciones que, según afirma, afectan la memoria del artista y ponen en riesgo a sus seguidores.

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En una entrevista con el programa ‘La Red’, Lina Jiménez, hermana del fallecido intérprete, denunció la aparición de perfiles en redes sociales que estarían utilizando el nombre del cantante para obtener beneficios personales, además de comercializar productos sin autorización.

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Según explicó, han identificado páginas e ‘influenciadores’ que publican información falsa con el propósito de generar mayor alcance en redes sociales.

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“Salen cosas que uno no entiende… los que tienen páginas y uno que otro ‘influenciador’, como por hacerse publicidad, dicen unas barbaridades”, manifestó Lina Jiménez durante la entrevista.

La familiar aseguró que, en un principio, intentó desmentir este tipo de publicaciones, pero con el paso del tiempo decidió dejar de hacerlo.

“Yo me cansé ya de estarles comentando: ‘Oye, esto no es así’. Yo ya los dejo”, afirmó.

Otro de los aspectos que preocupa a la familia es la comercialización de artículos con la imagen del artista, especialmente gorras que, según Lina Jiménez, se ofrecen sin ningún tipo de autorización.

De acuerdo con su versión, esta situación incluso ha causado problemas de seguridad digital, ya que asegura que las cuentas oficiales de la familia han sido blanco de intentos de hackeo cada vez que publican información relacionada con productos oficiales o contenidos del cantante.

Además, indicó que varios seguidores les han informado que fueron víctimas de presuntas estafas tras comprar artículos en páginas que no pertenecen a la familia ni cuentan con autorización para usar la imagen del artista.

Frente a este panorama, Lina Jiménez explicó que el equipo jurídico de la familia ya inició acciones para frenar el uso no autorizado del nombre y la imagen del cantante. Según comentó, los abogados han enviado requerimientos formales a las personas que estarían comercializando mercancía sin permiso.

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“A todas las personas que están vendiendo las gorras se les envía una carta porque eso no se puede hacer, ya que el derecho de imagen lo tiene la familia”, señaló.

Finalmente, aseguró que ahora prefieren dejar este tipo de situaciones en manos de sus representantes legales, con el propósito de evitar nuevas confrontaciones públicas y concentrarse en el proceso de duelo.

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