El estreno de ‘Yo me llamo’ 2026 estuvo cargado de emociones para Elder Dayán Díaz. Además de debutar como nuevo integrante del jurado, el cantante vallenato confesó que no pudo contener las lágrimas cuando un participante salió al escenario para imitar a Yeison Jiménez, artista con quien aseguró que mantenía una amistad muy cercana.

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(Vea también: [Video] Emotivo homenaje a Yeison Jiménez en estreno de ‘Yo me llamo’; Elder Dayán se lució)

El programa de Caracol Televisión, que regresó con una nueva temporada, abrió precisamente con un homenaje al fallecido intérprete de música popular, quien hizo parte del jurado entre 2021 y 2022. Sin embargo, fue la presentación de uno de sus imitadores la que terminó conmoviendo profundamente a Elder.

“Me hizo falta mi hermano”, confesó Elder Dayán en ‘Yo me llamo’

En una conversación con Caracol Televisión, el artista contó que la audición despertó muchos recuerdos de Yeison Jiménez.

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“Éramos muy amigos y, viendo el imitador, me tocó en el alma. Me hizo llorar porque la devolución mía fue decirle que me hacía falta mi hermano Yeison”, expresó.

Las palabras del nuevo jurado reflejaron el vínculo que mantenía con el cantante de música popular, cuya muerte, ocurrida en enero de 2026, conmocionó a la industria musical colombiana.

Elder Dayán habló del homenaje que le rindió a Yeison Jiménez

Elder Dayán también se refirió al homenaje con el que ‘Yo me llamo’ abrió su undécima temporada y que sirvió para recordar el paso de Yeison Jiménez por el concurso.

El cantante interpretó ‘Aventurero’, uno de los éxitos del artista homenajeado, acompañado por músicos que hicieron parte de su banda.

“Ser elegido para hacer ese gran homenaje fue de gran orgullo, de gran felicidad. Yo creo que fue el mejor ‘opening’ que pudimos haber hecho para rendirle ese homenaje a Yeison. Con sus músicos en vivo interpreté una canción de él, a mi estilo, porque respeto todo su estilo musical, pero lo admiro como tal”, afirmó.

Además, aseguró que la mejor manera de mantener vivo su legado es a través de su música.

Elder Dayán asumió el lugar que dejó Yeison Jiménez

La temporada 2026 de ‘Yo me llamo’ llegó con varias novedades, entre ellas la incorporación de Elder Dayán Díaz como nuevo jurado junto a Amparo Grisales, César Escola y Aurelio Cheveroni, quien regresó al formato para participar tanto en las audiciones de adultos como en ‘Yo me llamo Mini’.

Antes de presentar oficialmente al cantante vallenato, la producción emitió un emotivo mensaje en homenaje a Yeison Jiménez, quien ocupó esa silla en temporadas anteriores y dejó una huella entre sus compañeros, los participantes y los televidentes.

Ahora, Elder Dayán tendrá la misión de encontrar a los nuevos dobles exactos del país, aunque dejó claro que el recuerdo de su amigo seguirá muy presente durante esta temporada.

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