La música colombiana está de luto luego de confirmarse la muerte del compositor antioqueño Héctor Ochoa, autor de ‘El camino de la vida’, considerada una de las obras más emblemáticas del repertorio nacional. El fallecimiento del maestro generó múltiples reacciones en distintos sectores del país, donde su legado es recordado como una pieza fundamental de la cultura y la identidad colombiana.

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A lo largo de su carrera, Héctor Ochoa se destacó por componer canciones inspiradas en Antioquia, la familia y las tradiciones colombianas. Sin embargo, fue ‘El camino de la vida’ la obra que lo llevó a convertirse en uno de los compositores más importantes del país. En 1999, esa canción fue declarada la Canción Colombiana del Siglo XX por la academia musical, reconocimiento que consolidó su lugar en la historia de la música nacional.

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La composición también alcanzó un enorme éxito comercial, con millones de copias vendidas, y fue elegida por los colombianos como la canción más hermosa del país. Con el paso de los años, ‘El camino de la vida’ se convirtió en un himno infaltable en reuniones familiares, homenajes y celebraciones, trascendiendo generaciones y manteniéndose vigente en el corazón de los colombianos.

Tras conocerse la noticia, diferentes personalidades expresaron sus condolencias. Uno de ellos fue el expresidente Álvaro Uribe Vélez, quien destacó el impacto que tuvo la obra de Ochoa en la identidad nacional. “Duele el fallecimiento del Maestro Héctor Ochoa, las letras de sus canciones y las cuerdas de su guitarra contribuyeron a infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones”, escribió en su cuenta de X.

Uribe también aseguró que el legado del compositor permanecerá vivo gracias a su obra más recordada. “El Maestro Héctor estará siempre presente con el ‘Camino de la Vida’. Solidaridad querida familia”, manifestó el exmandatario. Con su partida, Colombia despide a uno de los grandes referentes de su música popular, cuyo legado seguirá acompañando a millones de personas a través de una de las canciones más representativas de la historia del país.

Duele el fallecimiento del Maestro Héctor Ochoa, las letras de sus canciones y las cuerdas de su guitarra contribuyeron a infundir Patria y Región en el alma de varias generaciones. El Maestro Héctor estará siempre presente con el “Camino de la Vida”. Solidaridad querida familia — Álvaro Uribe Vélez (@AlvaroUribeVel) July 21, 2026

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