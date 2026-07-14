Por: Canal Uno

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Tras haber denunciado públicamente que había sido víctima de violencia psicológica durante su relación anterior, la empresaria e ‘influencer’ panameña Marie Claire Gonzáles murió a sus 39 años de edad.

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Su fallecimiento se confirmó a través de un mensaje que habría dejado programado en Instagram, en el que despidió de sus hijos y explicó el grave impacto que tuvieron estos abusos psicológicos en su vida.

La violencia psicológica de la cual fue víctima habría sido compartida y confirmada el pasado 12 de junio en donde Marie Clarie utilizó las redes sociales en la que es conocidas como fundadora de Executive Lab, conferencista, escritora y promotora del liderazgo femenino para denunciar a través de una fotografía en la que aparecía con notables moretones en rostro.

“Tamos vivos”, fue el mensaje que redactó en medio de la imagen.

La empresaria pidió perdón a sus dos hijos por no poder continuar lo que deja varias sospechas sobre un posible suicidio, asegurando que quería ser recordada como una mujer fuerte y sobreviviente

Ver esta publicación en Instagram Una publicación compartida por 𝐌𝐚𝐫𝐢𝐞 𝐂𝐥𝐚𝐢𝐫𝐞 𝐆𝐨𝐧𝐳𝐚𝐥𝐞𝐳 (@marieclaireinc)

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Sin embargo, el pasado primero de julio realizo otra publicación en la que habló sobre cómo identificar que se está siendo víctima de abuso emocional o incluso las señales de tales aspectos.

“No me llamen fuerte, no me admiren, no me llamen sobreviviente, porque les fallé, les fallé a mis hijos por no poder haber sido más fuerte para ellos, perdónenme”, se lee.

Actualmente, se desconoce la causa de la muerte, pero las autoridades continúan investigadas la causa oficial, pero se sospecha acerca de un posible caso en el que la víctima se quitó la vida.

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