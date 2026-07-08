La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó un duro golpe para los aficionados. El influenciador Yeferson Cossio aseguró que perdió una millonaria apuesta luego de confiar nuevamente en el equipo nacional, esta vez en el partido frente a Suiza.
El creador de contenido explicó que decidió reinvertir el dinero que había obtenido tras acertar en una apuesta durante el debut de Colombia frente al seleccionado de Uzbekistán.
Sin embargo, la derrota en la definición por penales terminó por dejarlo sin las ganancias que había acumulado. Según reveló, la cifra comprometida superaba los 1,3 millones de dólares, equivalentes a más de 4.600 millones de pesos.
¿Quién es Yeferson Cossio y por qué suele hacer apuestas millonarias?
Yeferson Cossio es un creador de contenido y empresario antioqueño que se ha convertido en uno de los influenciadores más seguidos de Colombia. En sus redes sociales, donde reúne millones de seguidores, publica retos, videos de entretenimiento, obras sociales y contenido relacionado con su estilo de vida.
Las apuestas deportivas de alto valor también hacen parte del contenido que comparte con frecuencia. En varias oportunidades ha mostrado pronósticos sobre eventos deportivos como parte de colaboraciones comerciales con plataformas de apuestas, razón por la que es común verlo anunciar montos que superan los cientos de millones o incluso los millones de dólares.
En el caso del Mundial 2026, el propio Cossio explicó que el millón de dólares con el que inició la apuesta correspondía a un saldo promocional entregado por una casa de apuestas en el marco de una alianza publicitaria. Tras acertar en el debut de Colombia, decidió volver a arriesgar las ganancias obtenidas, una decisión que terminó generando gran repercusión luego de la eliminación de la ‘Tricolor’.