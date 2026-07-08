La eliminación de la Selección Colombia en los octavos de final del Mundial 2026 no solo dejó un duro golpe para los aficionados. El influenciador Yeferson Cossio aseguró que perdió una millonaria apuesta luego de confiar nuevamente en el equipo nacional, esta vez en el partido frente a Suiza.

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El creador de contenido explicó que decidió reinvertir el dinero que había obtenido tras acertar en una apuesta durante el debut de Colombia frente al seleccionado de Uzbekistán.

Sin embargo, la derrota en la definición por penales terminó por dejarlo sin las ganancias que había acumulado. Según reveló, la cifra comprometida superaba los 1,3 millones de dólares, equivalentes a más de 4.600 millones de pesos.

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