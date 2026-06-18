Yeferson Cossio decidió pronunciarse públicamente luego de varias menciones hechas por Westcol en diferentes espacios digitales.

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Según explicó, llevaba tiempo evitando responder, pero aseguró que llegó a un punto en el que se cansó de aparecer involucrado en polémicas ajenas y optó por aclarar su posición frente a varios comentarios lanzados por el creador de contenido antioqueño.

Durante su intervención, cuestionó algunas de las explicaciones entregadas por Westcol y manifestó que varias de ellas no le parecían coherentes.

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Cossio habló de Paloma Valencia y de la campaña presidencial

Uno de los puntos que más llamó la atención tuvo que ver con el episodio protagonizado por Paloma Valencia, tema sobre el que Cossio también entregó su opinión.

El ‘influenciador’ aseguró que no entendía algunas de las justificaciones dadas por Westcol respecto a esa situación, teniendo en cuenta las relaciones que existen entre distintas figuras públicas y creadores de contenido.

Además, fue más allá al afirmar que, a su juicio, era evidente que el ‘streamer’ recibió dinero por participar y respaldar la campaña presidencial de Abelardo de la Espriella.

Para Cossio, no existe ningún problema en trabajar o hacer campaña para un candidato político, siempre y cuando esa relación se reconozca de manera abierta y transparente.

También invitó a Iván Cepeda a participar en un ‘stream’

El creador de contenido aprovechó para defender la idea de que entrevistar a dirigentes políticos en plataformas digitales no significa respaldarlos electoralmente.

Según explicó, sus canales funcionan como espacios donde distintas voces pueden exponer sus puntos de vista, independientemente de las afinidades políticas que existan.

En esa línea, dejó abierta una invitación para que Iván Cepeda participe en una transmisión en vivo y tenga la oportunidad de presentar sus posiciones frente a los temas que actualmente dominan el debate público.

Con ello, Cossio aseguró que no busca involucrarse en disputas partidistas, aunque sí responder cuando considera que se le está relacionando injustamente con controversias que, según él, no le corresponden.

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