La fiebre mundialista ya comenzó a mover emociones, pronósticos y también enormes cantidades de dinero. Uno de los casos que más ha llamado la atención en las horas previas al debut de la Selección Colombia en el Mundial 2026 tiene como protagonista a Yeferson Cossio, quien decidió jugársela con una cifra que pocos se atreverían a poner sobre la mesa.

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El creador de contenido reveló a través de sus redes sociales que apostó un millón de dólares a una victoria de la ‘Tricolor’ frente a Uzbekistán, en el partido que marcará el estreno del equipo nacional en campeonato del mundo.

La millonaria apuesta que encendió las redes

La decisión de Cossio no tardó en desatar una oleada de comentarios entre sus seguidores. Mientras algunos destacaron la confianza que demuestra en el equipo dirigido por Colombia para este Mundial, otros calificaron la jugada como un riesgo enorme, incluso para una de las figuras digitales más reconocidas del país.

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La cifra, que supera ampliamente las apuestas habituales que suelen hacer los aficionados durante los grandes eventos deportivos, convirtió rápidamente al influenciador en tendencia y puso aún más atención sobre el compromiso mundialista.

Además, el antioqueño se encuentra en México para seguir de cerca el encuentro, dejando claro que su respaldo a la Selección no se limita a una publicación en redes sociales. La jugada fue hecha a través de la plataforma 1Win, según mostró el propio creador de contenido en sus historias de Instagram.

Colombia debuta con la presión y la ilusión intactas

El partido frente a Uzbekistán representa el primer paso de Colombia en la campeonato del mundo y también una prueba importante para medir las aspiraciones del equipo en la fase de grupos.

Como suele ocurrir en los grandes torneos, miles de aficionados alrededor del mundo han hecho pronósticos sobre el resultado del encuentro. Sin embargo, pocos han llevado esa confianza al nivel de Cossio, cuya apuesta ya se convirtió en uno de los temas más comentados alrededor del debut mundialista.

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