El debut de la Selección Colombia tendrá a James Rodríguez con una camiseta distinta que la de sus compañeros, pero además cuenta con un detalle que salió a flote gracias a las redes sociales.

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Luis Manuel ‘Mané’ Díaz, papá de Luis Díaz, sorprendió a propios y extraños con un ritual muy especial para enviarle apoyo y buena energía al seleccionado en su debut en el Mundial 2026 contra Uzbekistán.

Este es el video de ese momento muy personal y emotivo que le da la vuelta al mundo en medio de la emoción que vive todo el país por la participación del equipo en el gran torneo internacional:

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‘Mané’ apareció de rodillas frente a una cama en la que puso dos camisetas con el nombre de su hijo y una bandera de Colombia, mientras que en el fondo se escucha una plegaria a nombre del equipo.

Mientras que el papá de Luis Díaz está con las manos en posición de oración, es posible oír que en el mensaje en cuestión se indica que la Selección Colombia lleva la ilusión del país, en un momento emotivo que refleja la expectativa a nivel nacional.

El seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo se enfrenta contra Uzbekistán en el grupo K del Mundial de 2026, en el último partido de la jornada que cierra la primera ronda de enfrentamientos.

Así se suma un nuevo ingrediente para el comienzo de la séptima participación colombiana en los mundiales de fútbol ante un rival que se estrena en el torneo.

De igual manera, es valioso recordar que en esta edición se arranca con el modelo de 48 seleccionados y la instancia de dieciseisavos de final, con lo que clasifican no solo los dos mejores equipos sino algunos de los terceros con más puntos y goles.

¿Quién es ‘Mané’ Díaz, papá de Luis Díaz?

El carismático líder comunitario Luis Manuel Díaz, conocido mundialmente como Mané Díaz, destaca en el ámbito público colombiano por su invaluable aporte al deporte base. El formador guajiro guio con paciencia los primeros pasos futbolísticos de su hijo, la estrella del Selección Colombia Luis Díaz.

El entrenador fundó la escuela de fútbol Club Baller en el municipio de Barrancas para alejar a los jóvenes de las problemáticas sociales de la península de La Guajira. Su constancia en los terrenos de juego permitió descubrir el talento innato del hoy extremo de la selección nacional.

El estatus del formador escaló mediáticamente en el panorama internacional tras sufrir un traumático secuestro en su tierra natal por parte del grupo guerrillero del Ejército de Liberación Nacional. El flagelo unió al mundo del fútbol en torno a masivas manifestaciones que exigían su pronto regreso.

Las comisiones humanitarias de la Organización de las Naciones Unidas y la Iglesia Católica facilitaron la liberación del ciudadano tras pasar trece días de angustioso cautiverio en la serranía del Perijá. El reencuentro con sus familiares conmovió profundamente a la opinión pública global.

El sobreviviente transformó el impacto del secuestro en una oportunidad de superación personal mediante la creación de contenido digital y la promoción de su carismática personalidad en redes sociales. Sus videos alegres acumulan miles de reproducciones en las plataformas interactivas más populares.

El carismático guajiro debutó formalmente en la industria del entretenimiento como cantante del género vallenato al grabar canciones tradicionales que exaltan las costumbres de su amada región caribeña. Sus presentaciones musicales reciben el respaldo constante de los aficionados al folclor nacional.

La figura de Mané Díaz representa la resiliencia del pueblo colombiano frente a los flagelos de la violencia y la adversidad. El gestor social continúa inspirando a nuevas generaciones de deportistas que sueñan con emular los grandes logros de su talentoso hijo en el viejo continente.

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