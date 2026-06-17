James Rodríguez volverá a hacer historia en una Copa del Mundo, no solo como capitán de la Selección Colombia, sino también por portar un distintivo reservado para un grupo muy reducido de futbolistas.

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En el Mundial de 2026, el volante colombiano lucirá en su camiseta un parche especial otorgado por la Fifa que identifica a los ganadores de la Bota de Oro, reconocimiento entregado a los máximos goleadores de cada edición del torneo.

James obtuvo ese privilegio tras su actuación en el Mundial de Brasil 2014, donde firmó la mejor campaña de su carrera con la selección al marcar seis goles en cinco partidos y terminar como máximo artillero del campeonato.

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Ese rendimiento lo ubicó por encima de figuras internacionales y dejó momentos inolvidables, como su recordado gol frente a Uruguay en octavos de final, considerado entre los mejores en la historia de los Mundiales.

James Rodríguez, capitán de la Selección Colombia lucirá un parche exclusivo reservado únicamente para los máximos goleadores de una Copa del Mundo. Un privilegio que comparte con Kylian Mbappé y Harry Kane, los únicos tres jugadores autorizados para llevarlo en este torneo. ⚽🔥 pic.twitter.com/uEX54xmC89 — La Red Caracol (@LaRedCaracol) June 17, 2026

En la edición de 2026 compartirá este reconocimiento únicamente con Kylian Mbappé, goleador de Qatar 2022 con ocho anotaciones, y Harry Kane, ganador de la Bota de Oro en Rusia 2018 con seis goles.

Para Colombia, este detalle representa un nuevo símbolo del legado de James y del papel que seguirá desempeñando como uno de los referentes del equipo dirigido por Néstor Lorenzo.

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