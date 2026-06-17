En un disputado partido que se extendió hasta la madrugada de este miércoles 17 de septiembre (hora colombiana), Austria logró sacar un triunfo frente a Jordania que ilusiona a sus aficionados con avanzar a la siguiente ronda del Mundial 2026.

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(Vea también: Messi alcanzó récord con ‘hat-trick’ en su debut en el Mundial 2026; llegó a histórica marca)

Los austríacos se impusieron 3-1 con goles de Romano Schmid (minuto 21), un autogol de Yazan Al-Arab en el último cuarto de juego y un tanto de penal en tiempo de reposición que cobró Marko Arnautović.

Sin embargo, la diferencia pudo ser mayor con un tanto que le anularon a los europeos por una jugada que tuvo que ser revisada por el VAR por una mano previa a la anotación.

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Por su parte, Ali Olwan fue el autor del tanto para Jordania, conjunto que enfrentó a la Selección Colombia en partido de preparación, al inicio del segundo tiempo, lo que significó el empate parcial para los asiáticos, que finalmente dejaron escapar un valioso punto.

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La primera jornada del grupo J de la cita mundialista dejó como figura a Lionel Messi, quien anotó hat-trick’ en su debut frente a Argelia, lo que provocó el primer triunfo de Argentina.

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¿Cómo va la tabla de posiciones del grupo J con triunfo de Austria y Argentina?

Con los resultados, el conjunto sudamericano dirigido por Lionel Scaloni asumió el liderato de su grupo y mostró los dientes en defensa del título que consiguió en 2022 en la final contra Francia.

Posición Equipo Puntos Diferencia de gol 1 Argentina 3 3 2 Austria 3 2 3 Jordania 0 -2 4 Argelia 0 -3

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