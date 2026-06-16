La revancha de Lionel Messi llegó rápido. Apenas unos minutos después de que el VAR le anulara un gol por un fuera de juego milimétrico, el capitán argentino volvió a aparecer para adelantar a la Albiceleste ante Argelia en el Mundial 2026.

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Y esta vez no hubo discusión posible.

El rosarino sacó de su repertorio uno de esos remates que han marcado su carrera: un zurdazo potente y colocado que terminó incrustándose en el ángulo del arco defendido por Zidane.

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Messi pasó de la frustración a la celebración

El partido ya había dejado una de las imágenes más curiosas del torneo.

Al minuto cuatro, Messi había celebrado luego de recibir una gran asistencia de Lautaro Martínez y definir con calidad ante la salida del arquero rival. Sin embargo, la tecnología detectó un fuera de juego mínimo y el tanto fue invalidado.

La respuesta del argentino no tardó en llegar.

Cuando el reloj marcaba el minuto 16, recibió un pase de Rodrigo De Paul y comenzó a conducir hacia el frente. Muchos esperaban que habilitara a un compañero, pero el ’10’ sorprendió con un remate desde fuera del área.

El arquero Zidane alcanzó a tocar la pelota, pero no pudo evitar que terminara entrando junto al ángulo.

¡GOLAZO DE MESSI! El 10 de la Selección Argentina puso el 1-0 ante Argelia en el debut en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ pic.twitter.com/v6Iov18cMM — DSPORTS (@DSports) June 17, 2026

Argentina encontró el premio luego de un inicio frenético ante Argelia

Además del gol anulado a Messi, Argelia también vio cómo el VAR invalidó una anotación de Chaibi por un fuera de juego detectado por apenas una rodilla.

Luego de ese arranque de locura, fue Argentina la que logró romper el equilibrio gracias a la calidad de su máxima figura.

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