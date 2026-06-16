El partido entre Argentina y Argelia apenas comenzaba y el VAR ya era protagonista. En solo siete minutos del encuentro del Grupo J del Mundial 2026, ambos equipos celebraron goles que terminaron siendo anulados por fuera de juego.

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Primero fue Argentina. La Albiceleste parecía abrir el marcador gracias a una combinación entre dos de sus grandes figuras. Lautaro Martínez filtró un pase preciso para Lionel Messi, quien definió con calidad ante la salida del arquero Zidane.

Sin embargo, la alegría duró poco. La revisión determinó un fuera de juego milimétrico del capitán argentino, por lo que el marcador continuó igualado.

Pero la respuesta argelina no tardó.

Argelia también celebró antes de tiempo

Apenas tres minutos después, Argelia sorprendió a la defensa argentina por el costado derecho. Chaibi se filtró a la espalda de la zaga y venció a Emiliano Martínez con un remate al primer palo.

Los argelinos festejaron lo que parecía ser un histórico golpe en el Mundial. Sin embargo, el VAR volvió a intervenir.

La tecnología detectó que Chaibi estaba adelantado por una rodilla, suficiente para invalidar la anotación y devolver el partido al 0-0.

ANULADO EL GOL DE ARGELIA ❌⚽ Chaibi puso en ventaja a los africanos sobre Argentina, pero también fue ANULADO por fuera de juego. ¡¡RESPIRA LA ALBICELESTE EN KANSAS!! #MundialEnDSPORTS#FIFAWorldCup pic.twitter.com/qAqBsSgGLB — DSPORTS Argentina (@DSportsAR) June 17, 2026

En cuestión de minutos, tanto Argentina como Argelia pasaron de celebrar a lamentarse, en uno de los arranques más frenéticos que ha dejado el Mundial 2026 hasta el momento. Seguro ya vienen los goles.

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