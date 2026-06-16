En medio de la expectativa por el inminente estreno de la Selección Colombia en la Copa del Mundo, la rueda de prensa previa al partido contra Uzbekistán dejó un momento que trascendió lo futbolístico y conmovió a todos los presentes.

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El entrenador Néstor Lorenzo recibió un gesto cargado de devoción y apoyo popular que reflejó el profundo arraigo cultural y espiritual de los hinchas colombianos.

Álvaro ‘el Tigre’ Córdoba, conocido creador de contenido y quien participó en la conferencia en representación del Canal RCN y Win Sports, sorprendió al técnico argentino al entregarle una pequeña imagen de la Virgen de Guadalupe.

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En lugar de formular una pregunta técnica sobre tácticas o convocados, Córdoba transmitió un mensaje colectivo de la afición.

“Yo no le tengo pregunta, pero le tengo un mensaje de todos los hinchas. ¿No sé si me permita entregarle esto? Nos fuimos a la iglesia de la Virgen de Guadalupe y pedimos por usted y por los muchachos, para que les vaya muy bien”, expresó Córdoba con claridad y emoción.

Lorenzo, visiblemente conmovido por el gesto, solo alcanzó a responder: “Muchas gracias”.

Acá, el video del momento:

¡UN GRAN DETALLE! 👏 Familia colombiana que fue a pedir a la basílica de Guadalupe por todos los jugadores, le dio una estampa de la virgen al técnico de su selección. 📹 @ilianyAparicio pic.twitter.com/oa858Ud7Ls — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) June 16, 2026

Sus palabras, aunque breves, transmitieron la gratitud del entrenador ante un acto que simboliza la unión entre el equipo técnico, los jugadores y la hinchada.

Inmediatamente, la sala de prensa se llenó de aplausos espontáneos, un reconocimiento al vínculo especial que se vive en estos días previos al debut mundialista.

Acá, la imagen que recibió:

Un periodista colombiano le dio a Néstor Lorenzo una estampa de la Virgen de Guadalupe en plena conferencia de prensa. “Pedimos por usted y por los muchachos”@record_mexico pic.twitter.com/I5Yd5HP39u — Iliany Aparicio (@ilianyAparicio) June 16, 2026

Este episodio ocurre en un contexto de alta expectativa para la Tricolor. Colombia, dirigida por Néstor Lorenzo, llega al Mundial 2026 con una generación talentosa y un proceso consolidado que ha generado ilusión en todo el país.

La selección integra el Grupo K junto a Uzbekistán, República Democrática del Congo y Portugal, un grupo que exige concentración desde el primer partido pero que también ofrece oportunidades para avanzar a las fases eliminatorias.

El debut está programado para este miércoles 17 de junio de 2026 en el icónico Estadio Azteca de Ciudad de México. El encuentro ante Uzbekistán se disputará a las 9:00 p.m. hora colombiana.

Este partido marcará el inicio de la participación de la Selección en la edición más grande de la historia de los Mundiales, con 48 equipos y sedes distribuidas en Estados Unidos, México y Canadá.

Posteriormente, la Tricolor enfrentará a la República Democrática del Congo el martes 23 de junio a las 9:00 p.m. hora colombiana en el Estadio Guadalajara (Estadio Akron). Cerrará la fase de grupos el sábado 27 de junio a las 6:30 p.m. hora colombiana ante Portugal en el Hard Rock Stadium de Miami Gardens, Florida.

Estos tres compromisos definirán si Colombia logra clasificar a los octavos de final, donde 32 selecciones continuarán en la competencia.

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