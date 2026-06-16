La pasión por la Selección Colombia se vivirá a lo grande en Bogotá durante el Mundial, gracias a una estrategia de la Alcaldía Mayor que permitirá a miles de ciudadanos ver los partidos gratis en espacios públicos habilitados como fanzones.

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La administración distrital, a través del Instituto Distrital de Recreación y Deporte (IDRD), anunció que los parques El Tunal, en la localidad de Tunjuelito, y Fontanar del Río, en Suba, contarán con pantallas gigantes para transmitir los encuentros del equipo nacional los días 17, 23 y 27 de junio.

De acuerdo con el alcalde Carlos Fernando Galán, el ingreso a estos espacios será gratuito, aunque requerirá boleta previa. “El ingreso es gratis pero con boleta, que se va a poder reclamar en SuperCADE Suba, SuperCADE Bosa y otros Cades”, afirmó el mandatario.

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La iniciativa busca no solo acercar el fútbol a la ciudadanía, sino también fortalecer la convivencia y posicionar a Bogotá como un epicentro cultural, turístico y deportivo durante uno de los eventos más importantes del planeta. En ese sentido, las autoridades esperan que miles de personas se congreguen en estos escenarios para alentar a la ‘Tricolor’.

En cuanto a la capacidad, el parque El Tunal podrá recibir hasta 15.000 asistentes por partido, mientras que Fontanar del Río tendrá un aforo máximo de 5.000 personas, lo que permitirá organizar eventos masivos con condiciones de seguridad y logística adecuadas.

Queremos que los bogotanos vivan unidos la pasión por la Selección Colombia. Tendremos pantallas gigantes para ver los partidos de nuestra Selección en el Parque Fontanar del Río, con capacidad para 5.000 personas, y en el Parque El Tunal, con capacidad para 15.000. Las boletas… pic.twitter.com/BfAFwYTSfQ — Carlos F. Galán (@CarlosFGalan) June 15, 2026

La programación confirmada incluye tres partidos de la fase inicial del Mundial. El primero será el miércoles 17 de junio, cuando Colombia enfrente a Uzbekistán. Para este encuentro, las puertas de los parques se abrirán a las 6:00 p. m., mientras que el inicio del partido está previsto para las 9:00 p. m.

El segundo compromiso será el martes 23 de junio frente a República Democrática del Congo. En esta ocasión, el acceso también comenzará a las 6:00 p. m., y el pitazo inicial será a las 9:00 p. m.

Finalmente, el sábado 27 de junio, la Selección Colombia se medirá contra Portugal. Para este partido, la apertura de puertas será más temprano, a las 3:00 p. m., y el juego arrancará a las 6:30 p. m.

La Alcaldía no descarta ampliar esta programación en caso de que el equipo nacional avance a las siguientes fases del torneo, lo que permitiría mantener activa la estrategia de fanzones durante más tiempo.

El alcalde Galán extendió una invitación a los ciudadanos para que participen de estas actividades en un ambiente familiar. “Les invitamos a que vengan a estos dos parques, con familia y amigos, y celebremos juntos los goles de la Selección Colombia en este mundial”, señaló.

Sobre los escenarios elegidos, el Distrito destacó que el Parque Metropolitano Fontanar del Río, ubicado en la diagonal 147 # 141 A – 42, en Suba, es un espacio orientado al bienestar y la recreación, con instalaciones diseñadas para fomentar la convivencia y el disfrute al aire libre.

Por su parte, el Parque Metropolitano El Tunal, situado en la calle 48 C Sur # 22D – 81, en Tunjuelito, cuenta con una amplia oferta deportiva y recreativa, además de estar rodeado por una zona residencial y comercial, lo que lo convierte en un punto estratégico para este tipo de eventos.

Las boletas para ingresar a las ‘fanzones’ podrán reclamarse en distintos puntos de atención a la ciudadanía, entre ellos los SuperCADE Suba, Bosa y Manitas, así como en los CADE Tunal, Santa Lucía, La Gaitana, Los Luceros, Muzú, Toberín, Servita y Santa Helenita.

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