Por: Gol Caracol

En Gol Caracol se transpira fútbol. Encuentra acá toda la información de la Selección Colombia, las figuras a nivel internacional, lo mejor de la Liga colombiana y el seguimiento del balompié internacional. Visitar sitio

Para la Selección Colombia se agotaron los tiempos y ya tanto el entrenador, Néstor Lorenzo, como el grupo de jugadores se encuentran en Ciudad de México, para encarar el debut en el Mundial 2026, en el que este miércoles 17 de junio se enfrentará con Uzbekistán, en la primera fecha del grupo K, en el que también están RD Congo y Portugal.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: ¿Suzuki Mosquera? Sale a flote realidad sobre vínculo del arquero de Japón con raíces en Colombia)

El arribo del seleccionado colombiano se presentó con un fuerte operativo de seguridad, pero con la presencia de aficionados ataviados con camisetas amarilla, banderas y otros alusivos representativos de nuestro país.

El colorido no hizo falta, tampoco los gritos y vítores para apoyar a figuras como Luis Díaz, James Rodríguez, Daniel Muñoz, Richard Ríos o Juan Fernando Quintero, entre otros, quienes son algunos de los más admirados y aclamados del equipo que orienta Néstor Lorenzo.

Lee También

Acá, un video de la llegada:

¡LOCURA LLEGADA DE COLOMBIA 🇨🇴 A LA CDMX! La ‘Sele’ ya llegó a su primera sede, muchos aficionados colombianos se dieron cita. Ovacionaron a Lucho Díaz, James Rodríguez pero también a Ditta. @TUDNMEX pic.twitter.com/Ox7DAuPzYy — Zaritzi Sosa (@zaritzisosa) June 16, 2026

En las afueras del Hotel The Westin Santa Fe, en Gol Caracol encontramos a Jaime Álvarez y a Juan Diego, su hijo de 12 años, quienes llegaron desde pasadas las 6 de la tarde al lugar.

“Juandi’ es un fan de ‘Luchito’, lo ve en la televisión, lo sigue en Alemania y ahora estamos acá para buscar una foto, una firmita o al menos un saludo. Vivimos en las afueras de la ciudad, pero acá vinimos a ver si la logramos”, dijo Álvarez con ilusión.

Y es que es evidente que entre charlas y murmullos se note esa importancia que le dan los seguidores de Colombia al jugador del Bayern Múnich, de quien se tienen grandes expectativas por la campaña que pueda hacer en el certamen organizado por la FIFA.

Lo que se vivió en la noche de lunes, se espera que siga de la misma manera y con mayor fervor con el correr de las horas. Tras una extensa espera, las figuras de Colombia llegaron y a la distancia saludaron a sus fans.

Hay que indicar que el seleccionado que orienta el profesor Lorenzo, de su lado, cumplió con su entrenamiento en Guadalajara, con un ambiente distendido y a buen ritmo y ahora solamente estarán a la orden del día algunos pequeños ajustes para estar listos para enfrentar a los uzbekos.

Este martes se realizará una nueva práctica y el entrenador argentino atenderá a la prensa, al igual que un par de futbolistas. Y ahí, ya lo que quedará es esperar el tan ansiado debut en el Mundial 2026, en el que se espera que se haga una positiva campaña, en pro de brindarle alegrías a los aficionados que están en territorio mexicano y también a los que desde la distancia harán fuerza y estarán pendientes de cada uno de los juegos y de nuestras estrellas.

* Pulzo.com se escribe con Z