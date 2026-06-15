En medio de la expectativa por el inicio de la Copa del Mundo, la selección uruguaya fue sometida a una minuciosa inspección de seguridad en Estados Unidos antes de dirigirse al estadio donde enfrentaría a Arabia Saudita en su partido de debut por el Grupo H.

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Videos que circulan en redes muestran a los jugadores de la ‘Celeste’ formados en una fila ordenada junto a un bus, mientras oficiales de policía revisan detalladamente sus equipajes y objetos personales.

En las imágenes se observa a los futbolistas, algunos con vestimenta formal y otros más casual, esperando de pie con los brazos cruzados o las manos en los bolsillos, mientras las maletas, mochilas y bolsos están dispuestos sobre el césped y la acera.

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Acá, un video que muestra lo sucedido:

🇺🇾🇺🇸 La selección de Uruguay pasó por una exhaustiva revisión de equipaje y objetos personales en Estados Unidos antes de partir hacia el estadio, donde afrontará su debut en el Mundial 2026. 🧳🔍⚽ pic.twitter.com/1u86bTbgOy — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) June 15, 2026

Varios agentes, identificables por su uniforme, hicieron la revisión. Uno de ellos, vestido con ropa oscura y equipo táctico, se agacha para inspeccionar una maleta negra de mano y otras bolsas. Un perro detector, de pelaje claro, es guiado por un oficial para olfatear los equipajes, recorriendo el área cercana a los jugadores.

Otros uniformados acompañaron el proceso, mientras algunos miembros de la delegación observan o sostienen pertenencias. El entorno incluye árboles, una zona delimitada con cinta amarilla y un vehículo grande al fondo, típico de un área de llegada o concentración.

Este procedimiento forma parte de los protocolos de seguridad estándar implementados por las autoridades estadounidenses durante el torneo.

Reportes indican que revisiones similares con perros y detectores se han aplicado a otras selecciones, como las de Senegal y Alemania, y también a equipos como el de Uzbekistán en llegadas previas. No se reportaron incidentes ni hallazgos irregulares en el caso uruguayo.

La ‘Celeste’ llegó Florida tras un día complicado. La delegación, dirigida por Marcelo Bielsa, enfrentó un retraso de varias horas en su vuelo chárter desde Playa del Carmen, México, debido a un error administrativo en la documentación del avión gestionada por Fifa.

Esto causó preocupación a pocas horas del debut, pero finalmente el equipo aterrizó y completó los trámites de aduana.

El hecho de la estricta revisión subraya el alto nivel de seguridad que rodea al Mundial 2026, organizado conjuntamente por Estados Unidos, Canadá y México. Con 48 selecciones participantes, las autoridades priorizan la prevención de cualquier riesgo, utilizando herramientas como caninos detectores y revisiones manuales en puntos clave como aeropuertos y concentraciones.

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