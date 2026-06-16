Faltan pocas horas para volver a ver a la Selección Colombia en un mundial de fútbol, pues luego de no ir a Catar 2022, los hinchas han tenido que esperar ocho años para volver a ver a la ‘Tricolor’ en la máxima cita del deporte mundial.

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(Ver también: Discusión política salpica a la Selección Colombia, a horas de su despedida rumbo al Mundial)

De hecho, hay mucha ilusión porque luego de esa dolorosa eliminación, Néstor Lorenzo llegó y se ha venido haciendo un muy buen proceso que ha dejado buenas cosas, como la final de la Copa América 2024 y la clasificación a esta Copa del Mundo.

Sin embargo, ahora es momento de terminar de afianzar ese proceso, ya que en el Mundial todo es diferente y se necesita estar en las mejores condiciones posibles para conseguir los resultados.

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Quién será el árbitro de Colombia vs. Uzbekistán

Cabe recordar que Colombia hace parte del grupo K del Mundial y su primer compromiso será frente a Uzbekistán este miércoles 17 de junio, un rival muy físico y que se para bien en su parte defensiva, por lo que se espera que ‘Lucho’, James, Suárez y más ofrezcan el mejor rendimiento posible.

Ahora, para terminar de definir detalles, Fifa dio a conocer el árbitro que impartirá justicia en este encuentro y hubo sorpresa porque es uno de los más reconocidos y experimentados del campeonato.

Según dio a conocer la máxima entidad de fútbol en el mundo, el árbitro elegido para este encuentro es Anthony Taylor, que es muy reconocido por su trayectoria en Premier League, Champions League y el resto de torneos europeos.

De hecho, Taylor llega con un muy buen promedio a esta Copa del Mundo, ya que tuvo 44 encuentros en la temporada, repartidos de la siguiente manera: 31 en la Premier League, 4 en la Champions League, 4 en la Europa League, 2 en la FA Cup y uno en Conference League.

De hecho, este árbitro es conocido porque suele dejar jugar, no corta tanto el juego y no pone tantas tarjetas por encuentros.

El resto de la terna arbitral será:

Asistente 1: Gary Beswick (Inglaterra).

Gary Beswick (Inglaterra). Asistente 2: Adam Nunn (Inglaterra).

Adam Nunn (Inglaterra). Cuarto oficial: Juan Calderón (Costa Rica).

Juan Calderón (Costa Rica). VAR: Juan Carlos Mora (Costa Rica).

De esta manera, Taylor será el encargado de que el compromiso entre colombianos y uzbekos se desarrolle con normalidad y sin ningún tipo de polémica.

(Ver también: Curiosa reacción de los jugadores de la Selección Colombia en foto con Petro; solo uno sonrió)

A qué hora juega la Selección Colombia

El encuentro entre Colombia y Uzbekistán, correspondiente a la fecha 1 del Mundial 2026, será este miércoles, 17 de junio, a partir de las 9:00 de la noche (hora colombiana) en Ciudad de México.

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