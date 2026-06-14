El cambio de programación del ‘Pulso del fútbol’ en Caracol Radio tuvo una situación muy particular que protagonizó el principal referente de este formato durante el Mundial de 2026.

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César Augusto Londoño reconoció una complicación durante la emisión del domingo 14 de junio de 2026, en la cobertura del entrenamiento de la Selección Colombia previo a su primer partido contra Uzbekistán, el próximo miércoles 17 de junio.

El periodista se encontró con que las condiciones climáticas adversas por la lluvia le jugaron en contra durante el seguimiento al seleccionado dirigido por el argentino Néstor Lorenzo.

“Estamos aquí como patitos mojados”, aseguró, al tiempo que agregó que eso no afectó la posibilidad de llevar a cabo correctamente su trabajo: “Tenemos buena disposición técnica”.

De hecho, contaron que conversaron con algunos jugadores como Willer Ditta y Jamilton Campaz, con lo que la visita en las instalaciones en Guadalajara (México) no fueron en vano a pesar del clima.

Lo cierto es que la presencia durante el entrenamiento sirvió para contar algunos de los trabajos hechos por el equipo y hasta alguna complicación que tuvo el defensa Johan Mojica tras un choque con Luis Javier Suárez.

“La verdad es que las condiciones son bien difíciles”, indicó Londoño, luego de que otros de sus compañeros en Caracol Radio indicaron que había bajado la intensidad de la lluvia pero que seguía constante.

Cabe recordar que es la primera vez que el mencionado programa radial se emite durante los fines de semana, hecho que se presenta debido al seguimiento correspondiente al Mundial de 2026 en Estados Unidos, México y Canadá entre junio y julio.

¿Cuándo juega la Selección Colombia en el Mundial 2026?

La Selección Colombia de fútbol masculino disputará sus compromisos de la fase inicial dentro del Grupo K durante la cita orbital de Norteamérica. El cuadro técnico nacional planifica detalladamente la logística para afrontar con éxito estos tres cruciales duelos continentales.

El primer encuentro oficial medirá a la plantilla colombiana contra el aguerrido combinado de Uzbekistán en territorio mexicano. Las acciones deportivas iniciarán formalmente el próximo miércoles 17 de junio en las modernas instalaciones del Mexico City Stadium.

El segundo reto competitivo del equipo tricolor ocurrirá el martes 23 de junio frente al seleccionado de la República Democrática del Congo. El balón rodará a partir de las ocho de la noche según el itinerario fijado en el Guadalajara Stadium.

La delegación nacional cerrará su participación en la primera etapa enfrentando a la poderosa escuadra de Portugal el sábado 27 de junio. Los jugadores saltarán al césped del imponente Miami Stadium del estado de Florida para definir los clasificados.

Queda por determinar si se alcanza la clasificación a la siguiente fase, cuyos enfrentamientos están previstos para los primeros días de julio de acuerdo con el puesto que ocupe el seleccionado en esta competencia internacional.

El estratega Néstor Lorenzo consolidó una nómina competitiva y equilibrada para buscar el liderato de la zona y avanzar con paso firme hacia las fases de eliminación directa del certamen. La hinchada cafetera prepara masivos acompañamientos en los estadios.

Los aficionados colombianos siguen con enorme fervor las novedades de la concentración y los horarios oficiales de transmisión televisiva para sintonizar los noventa minutos de juego. Las plataformas web informativas actualizan permanentemente los datos tácticos de los rivales.

Los canales autorizados emitirán las señales en vivo para todo el territorio nacional, garantizando el cubrimiento completo del evento futbolístico más relevante del año. El plantel de deportistas entrena intensamente buscando optimizar el rendimiento físico en cada jornada.

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