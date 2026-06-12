El periodista deportivo Gabriel Meluk rompió el silencio sobre su salida de El Tiempo y las acusaciones que han circulado en redes sociales en las últimas semanas. En una columna publicada en sus canales digitales bajo el título “¡Se los dije!”, aseguró que ha vivido uno de los momentos más difíciles de su vida profesional y personal, al ver cómo, según él, una reputación construida durante más de tres décadas se vio afectada en cuestión de horas por rumores y señalamientos.

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Meluk afirmó que varias personas le recomendaron guardar silencio mientras avanzaban las denuncias por presunto acoso laboral, pero decidió pronunciarse públicamente. “Fui condenado a la hoguera digital en un mundo mediático en el que no existe el debido proceso”, escribió el periodista, quien sostuvo que en las redes sociales muchas veces las sentencias se dictan antes de que existan pruebas o espacios de defensa.

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En su mensaje también insistió en que su salida de la jefatura de Deportes de El Tiempo obedeció a un proceso de reestructuración empresarial y no a las denuncias que posteriormente se hicieron públicas. Según explicó, desde finales de mayo ya les había comunicado a miembros de la redacción que el medio fusionaría las áreas de Deportes y Futbolred por razones económicas de cara al Mundial de Fútbol de 2026.

Como respaldo a esa versión, recordó que el pasado 11 de junio El Tiempo anunció oficialmente el nombramiento de Jenny Gámez como nueva editora del equipo deportivo. Meluk señaló que compartió con ella más de 20 años de trayectoria profesional y destacó sus capacidades periodísticas, asegurando que el relevo ya estaba definido antes de que estallara la controversia en redes sociales.

“Asumió el cargo Jenny Gámez, una mujer talentosa con la que compartí más de 20 años de carrera periodística, en los que, además, fuimos equipo de trabajo, ella y yo, 24 horas al día, 7 días a la semana, en cubrimientos especiales de varios mundiales y Copas América”, escribió.

El comunicador también defendió su conducta y aseguró que enfrentará las acusaciones utilizando las herramientas legales disponibles. “Siempre he sido un hombre transparente y honesto. Dicho y hecho”, escribió. Además, manifestó que nunca ha ocultado nada y que responderá a los cuestionamientos con la misma disposición con la que ha trabajado durante sus 32 años de carrera periodística.

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Finalmente, Meluk sostuvo que seguirá activo en sus plataformas digitales y agradeció a quienes le han expresado apoyo durante la polémica. Aunque reconoció el impacto que la situación ha tenido sobre su imagen, afirmó que continuará opinando y analizando la actualidad deportiva mientras avanza el proceso para defender su nombre y esclarecer las denuncias en su contra.

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