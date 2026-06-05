El escenario deportivo, que alcanza un avance del 96 %, recibió la evaluación de figuras como Kevin Quintero, Stefany Cuadrado y Edwin Matiz. La obra apunta a convertirse en uno de los principales centros del ciclismo de pista en América Latina.

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El proyecto del Velódromo de Mosquera avanza hacia su recta final. Con un 96 % de ejecución, el escenario ya comenzó a recibir pruebas de alto nivel por parte de algunos de los principales referentes del ciclismo colombiano, quienes tuvieron la oportunidad de rodar sobre una pista que aspira a convertirse en sede de eventos internacionales en los próximos años.

Los encargados de hacer las primeras evaluaciones fueron la campeona Stefany Cuadrado, el campeón mundial Kevin Quintero y el medallista paralímpico Edwin Matiz, tres nombres que representan el presente y el futuro de esta disciplina en el país.

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La visita hizo parte de una nueva mesa de seguimiento al proyecto, que continúa bajo supervisión del Ministerio del Deporte y de las entidades involucradas en la construcción.

Kevin Quintero y Edwin Matiz destacaron las condiciones del escenario

Tras recorrer la pista, los deportistas entregaron conceptos positivos sobre las condiciones técnicas del velódromo. Kevin Quintero, campeón mundial de ciclismo de pista, aseguró que quedó satisfecho con el comportamiento del escenario durante la prueba:

“Quedé satisfecho con lo que pude probar, es muy rápido”.

Por su parte, Edwin Matiz, medallista paralímpico, destacó las características de la infraestructura y el diseño de la pista.

“Es una obra de arte. El peralte es cómodo. Gracias al ministerio por hacer esto posible para todos los ciclistas del país”.

Las impresiones de los deportistas son relevantes debido a que se trata de atletas acostumbrados a competir en escenarios de nivel internacional.

Colombia apunta a organizar eventos internacionales de pista

Desde la Federación Colombiana de Ciclismo consideran que la nueva infraestructura puede convertirse en una herramienta clave para fortalecer una modalidad que entrega una importante cantidad de medallas en competencias olímpicas.

El presidente de Fedeciclismo, Rubén Darío Galeano, aseguró que el velódromo abre la puerta para que Colombia aspire nuevamente a organizar certámenes continentales e incluso mundiales.

“Este velódromo nos permitirá seguir trabajando con los ciclistas de las diferentes regiones y con este escenario tenemos pensado postularnos para organizar campeonatos panamericanos, copas mundo y tener nuevamente en Colombia un Mundial de Pista”.

La apuesta también busca ampliar los espacios de preparación para las nuevas generaciones de ciclistas del país.

¿Qué falta para terminar el Velódromo de Mosquera?

Aunque la estructura principal y la pista ya están terminadas, la obra aún adelanta trabajos complementarios antes de su entrega definitiva.

Según los responsables del proyecto, actualmente se trabaja en elementos de seguridad, instalación de barandas, accesos, señalización oficial y adecuaciones internas.

Además, continúan las labores en la cubierta, la fachada, el urbanismo y otros componentes necesarios para la puesta en funcionamiento total del complejo.

El ingeniero Humberto Encinas, encargado de la construcción, destacó que la ubicación geográfica del velódromo podría favorecer la búsqueda de marcas importantes.

“Está muy bien ubicada geográficamente para la consecución de récords mundiales”.

Una obra de casi $ 100.000 millones para impulsar el ciclismo colombiano

La inversión total del Velódromo de Mosquera asciende a 98.460 millones de pesos. De ese monto, 60.000 millones fueron aportados por el Ministerio del Deporte, mientras que la Gobernación de Cundinamarca y la Alcaldía de Mosquera financiaron el valor restante.

El escenario tendrá capacidad para 1.665 espectadores y contará con espacios especializados como cabina de prensa, áreas de transmisión, palcos VIP, boxes para deportistas, camerinos y zonas operativas exigidas por la Unión Ciclista Internacional (UCI).

La expectativa es que el recinto impulse una disciplina que, según cifras oficiales, ha entregado 344 medallas internacionales para Colombia durante los últimos cuatro años.

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