Muchas controversias se han despertado en las últimas horas debido al acto protocolario de la entrega de la bandera de Colombia por parte del presidente Gustavo Petro a la Selección Colombia, pues los jugadores no mostraron una buena actitud y todo se volvió más viral con lo que pasó entre James Rodríguez y la hija de mandatario.

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(Ver también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; queda un amistoso antes del Mundial 2026)

Esto fue lo que ocurrió en Catam:

#GustavoPetro #Mundial2026 ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes En el evento de la entrega de la bandera de Colombia, Gustavo Petro les dio de regalo un sombrero vueltiao a los futbolistas que representarán al país 🇨🇴🔥 Los futbolistas están listos para partir a Norteamérica y jugar el Mundial 2026 🏆 #SeleccionColombia

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Ahora, desde entonces han llovido las críticas a varios jugadores del combinado nacional en las redes sociales, sobre todo a James Rodríguez, ya que consideran que fue grosero con Antonella al no responderle a lo que ella le preguntó.

Por otro lado, muchas personas han salido en defensa del capitán de la Selección Colombia, siendo uno de esos el periodista Carlos Antonio Vélez, quien en la mayoría de ocasiones lo critica, pero en esta oportunidad aseguró que son ataques sin fundamento.

Por medio de sus redes sociales, Vélez escribió: “No veo razón, por lo de ayer, para masacrarlo como lo están haciendo los bodegueros a sueldo. Le seguiré cuestionando lo que haga mal con relación al fútbol, pero no me sumaré jamás a la injusticia ni al atropello”.

Y sobre la Selección Colombia, agregó que lo que está pasando “rebasa todos los límites de la sensatez y la razón”.

He leído y escuchado tanta mala leche contra la @FCFSeleccionCol por razones que no tienen nada q ver con lo futbolístico q como nunca quiero que le vaya MUY PERO

MUY BIEN y que llegue muy lejos! Por el fútbol q juega admite todos los cuestionamientos y los he realizado de manera… — Carlos Antonio Velez (@velezfutbol) June 5, 2026

(Ver también: Discusión política salpica a la Selección Colombia, a horas de su despedida rumbo al Mundial)

Y es que este hecho ha transcendido de una forma negativa, puesto que esto afecta a la armonía dentro del combinado nacional a falta de pocos días para el inicio del Mundial, un torneo en el que todo el país sueña con hacer un buen papel.

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