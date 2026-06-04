Este jueves, 4 de junio, la Selección Colombia partió del país con rumbo a Estados Unidos para terminar de afinar detalles pensando en el Mundial 2026, pues primero tendrá un compromiso amistoso y luego viajará a México para acentuarse en su sede.

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(Ver también: Cuándo vuelve a jugar la Selección Colombia; queda un amistoso antes del Mundial 2026)

Antes del despegue del avión, el combinado nacional tuvo un encuentro con el presidente Gustavo Petro, en un evento en el que se le entregó la bandera nacional al equipo colombiano, pero hubo algo que llamó la atención y fue la actitud de varios jugadores.

De hecho, primero el presidente les dio regalos a los jugadores, quienes pasaron uno a uno a darle la mano y recibir el sombrero vueltiao. Este fue el momento:

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#GustavoPetro #Mundial2026 ♬ original sound – Pulzo Deportes @pulzodeportes En el evento de la entrega de la bandera de Colombia, Gustavo Petro les dio de regalo un sombrero vueltiao a los futbolistas que representarán al país 🇨🇴🔥 Los futbolistas están listos para partir a Norteamérica y jugar el Mundial 2026 🏆 #SeleccionColombia

De hecho, minuto después se tomó la foto oficial del evento, justo antes de que los jugadores se montaran al avión, y hay críticas porque los futbolistas tienen un rostro muy serio, al punto de que el único que sonríe es Johan Mojica.

Esta es la foto en cuestión:

He entregado la bandera de Colombia a la selección de nuestro país. Ha partido a un destino que deseo que sea de triunfo. Allá va al mundial, el país de la belleza. pic.twitter.com/jIJAz8CjAY — Gustavo Petro (@petrogustavo) June 4, 2026

Ya después de este evento protocolario, la Selección Colombia se montó en el avión y arrancó con destino a San Diego, California, a donde se espera que aterrice sobre las 9:00 de la noche, hora colombiana.

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El partido de la Selección Colombia frente a Jordania, el último de cara al Mundial 2026, será el próximo domingo, 7 de junio, a partir de las 6:00 de la tarde.

Petro apoyará la campaña de Iván Cepeda

El presidente Gustavo Petro dio a conocer que se pondrá "al frente" de la campaña de Iván Cepeda, luego de que este quedara en segundo lugar en la primera vuelta de las elecciones presidenciales. El mensaje del mandatario llama la atención porque es la primera vez que un presidente anuncia abiertamente que participará en política, infringiendo la Constitución.