A medida que crece la fiebre por el álbum oficial del Mundial 2026, una teoría se ha tomado las redes sociales y los grupos de coleccionistas: la posibilidad de identificar sobres con láminas especiales simplemente pesándolos antes de abrirlos.

Sigue a PULZO en Discover

(Vea también: El ‘Pibe’ Valderrama sorprendió con mensaje a conductores en Colombia antes del Mundial 2026)

Videos en TikTok, Instagram y otras plataformas muestran a aficionados utilizando balanzas de precisión para seleccionar los paquetes que, supuestamente, tienen más posibilidades de contener las codiciadas láminas especiales o los códigos del álbum virtual.

Pero, ¿realmente funciona o se trata de un mito que ha ganado fuerza en internet?

Lee También

La teoría que se volvió viral entre coleccionistas del álbum Panini

La hipótesis parte de una idea sencilla: no todos los sobres tendrían exactamente el mismo peso.

Según quienes respaldan esta práctica, los paquetes que contienen elementos adicionales, como los denominados Extra Stickers o códigos para el álbum digital, registrarían un peso ligeramente superior al de los sobres tradicionales.

Los coleccionistas aseguran que los paquetes normales suelen rondar los cinco gramos, mientras que aquellos que incluyen contenido adicional podrían presentar pequeñas diferencias detectables con balanzas de alta precisión.

Por esa razón, algunos aficionados comparan varios sobres antes de comprarlos, con la esperanza de aumentar las probabilidades de encontrar una lámina especial.

La teoría de los sobres de Panini

La teoría tiene un fundamento lógico. Si un sobre incluye una lámina adicional o un papel con un código promocional, es normal que el peso aumente mínimamente.

Además, los Extra Stickers son elementos reales dentro de la colección y aparecen de forma aleatoria, lo que ha llevado a muchos aficionados a buscar patrones para encontrarlos con mayor facilidad, sin embargo, eso no significa que el sistema sea infalible.

Expertos y coleccionistas experimentados advierten que existen múltiples factores que pueden alterar el peso de un paquete, como diferencias en el papel, variaciones en la impresión, cantidades de pegamento o incluso pequeños cambios en el proceso de corte de las láminas.

Por eso, un sobre ligeramente más pesado no garantiza necesariamente la presencia de una lámina rara.

Panini no ha confirmado que el truco funcione

Hasta el momento, Panini no ha emitido ninguna confirmación oficial que respalde esta práctica como un método válido para identificar sobres con contenido especial.

La situación recuerda a fenómenos similares que han ocurrido durante años con cartas coleccionables de otras franquicias, como Pokémon o juegos de cartas intercambiables, donde algunos aficionados intentan encontrar productos raros a partir del peso de los paquetes.

En la mayoría de los casos, los resultados terminan siendo variables y dependen más del azar que de una fórmula garantizada.

Estados Unidos capturó a Nicolás Maduro y a su esposa

El presidente Donald Trump confirmó que fue el dictador fue capturado y extraído desde Venezuela en la madrugada de este 3 de enero.