La tranquilidad que suele rodear a la selección de Francia antes de una gran cita internacional comenzó a romperse justo antes del Mundial 2026. A pocos días del inicio del torneo, aparecieron las primeras molestias dentro del plantel dirigido por Didier Deschamps y el motivo no tiene que ver con lesiones ni resultados deportivos, sino con decisiones tomadas por la Federación Francesa de Fútbol (FFF).

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Según reveló el diario francés L’Équipe, varios jugadores expresaron su inconformidad por la cantidad de entradas que recibirán para los partidos de la Copa del Mundo en Estados Unidos. El malestar quedó expuesto durante la visita del presidente de la federación, Philippe Diallo, quien les comunicó oficialmente las condiciones establecidas para el certamen.

La FFF determinó que cada futbolista tendrá acceso a ocho boletas por partido: dos completamente gratis y las otras seis deberán ser pagadas. La cifra cayó muy mal dentro del grupo, ya que muchos consideran insuficiente ese número teniendo en cuenta que familiares y amigos viajarán desde Europa para acompañarlos durante la competición.

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Pero las entradas no son el único asunto que encendió el ambiente en la concentración francesa. También hay diferencias por el dinero que recibirán los jugadores en caso de avanzar rondas o conseguir buenos resultados en el Mundial. Diallo explicó que las primas fueron reducidas debido a los altos costos logísticos que implicará la estadía y desplazamiento en territorio estadounidense.

Pese a eso, medios franceses aseguran que las conversaciones entre ambas partes han avanzado en las últimas horas y existe optimismo de llegar a un acuerdo que deje conformes a los futbolistas antes del debut mundialista.

Todo esto ocurre mientras Francia se prepara para disputar dos amistosos clave en esta fecha Fifa: primero enfrentará a Costa de Marfil este jueves y posteriormente jugará contra Irlanda del Norte el lunes 8 de junio. Serán las últimas pruebas antes de enfocarse completamente en la Copa del Mundo.

La selección francesa integrará el grupo I del Mundial 2026 junto a Senegal, Irak y Noruega, una zona que en el papel parece accesible para los europeos, aunque estas primeras grietas internas ya empiezan a causar ruido alrededor de una de las selecciones favoritas al título.

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Por ahora, el conflicto no parece afectar la preparación deportiva del equipo. De hecho, como gesto para bajar la tensión, los jugadores participaron esta semana en diferentes actividades comerciales y promocionales organizadas por los patrocinadores oficiales de la federación.

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